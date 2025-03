CONFUSÃO

Sampaoli desabafa sobre agressão a Pedro no Flamengo: 'Mudou a história'

Argentino pediu para deixar o clube carioca após o preparador físico Pablo Fernandéz agredir o atacante Pedro

O ex-treinador do Flamengo Jorge Sampaoli revelou os bastidores do episódio envolvendo o soco do preparador físico Pablo Fernandéz no atacante Pedro. Sem clube desde a saída do Rennes, da França, no fim de janeiro, o argentino pediu para deixar o clube carioca depois do episódio. As revelações aconteceram durante entrevista ao Abre Aspas, do ge.com.>