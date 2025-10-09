Acesse sua conta
Apenas duas das oito contratações do Vitória na segunda janela se firmaram no time titular

Apenas Cantalapiedra e Ramon atuam com regularidade, enquanto dois reforços ainda não estrearam

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:30

Aitor Cantalapiedra é único reforço da segunda janela que vem jogando bem
Aitor Cantalapiedra é único reforço da segunda janela que vem jogando bem Crédito: Victor Ferreira

Com 29 reforços contratados em 2025, o Vitória é o clube que mais trouxe jogadores no futebol brasileiro no ano. 21 deles chegaram na primeira metade da temporada, ainda sob comando do então executivo de futebol Manequinha. A maioria, no entanto, não se firmou, e seis já deixaram o elenco. O resultado foi um primeiro semestre marcado por fracassos em todas as competições.

Antes da abertura da segunda janela de transferências, entre 10 de julho e 2 de setembro, a diretoria decidiu substituir Manequinha por Gustavo Vieira como novo executivo de futebol. A expectativa era que ele corrigisse as deficiências do elenco e conduzisse o time a uma recuperação na reta final do Brasileirão.

Até o momento, porém, a realidade é outra. Desconsiderando os retornos de empréstimo de Camutanga e Dudu, tratados pelo clube como “reforços caseiros”, o novo executivo apostou em mercados alternativos e fez oito contratações sem custos, todas por empréstimo ou de atletas livres. Contudo, a maioria desses jogadores pouco contribuiu até agora — alguns quase não tiveram minutos em campo.

Contratações do Vitória na 2ª janela de transferências

Thiago Couto  por Victor Ferreira/EC Vitória
Rúben Rodrigues por Victor Ferreira/EC Vitória
Renzo López por Victor Ferreira/EC Vitória
Rúben Ismael por Victor Ferreira/EC Vitória
Aitor Cantalapiedra por Victor Ferreira/EC Vitória
Romarinho  por Victor Ferreira/EC Vitória
Ramon por Reprodução/TV Vitória
Kike Saverio por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 8
Thiago Couto  por Victor Ferreira/EC Vitória

Espanhol é o destaque entre os reforços

Entre as contratações da segunda janela, o espanhol Cantalapiedra foi quem mais se destacou. O meia-atacante atuou em oito partidas, sendo sete como titular, com dois gols e duas assistências, além de média de 66 minutos por jogo. Desde a estreia, é o jogador com mais participações diretas em gols e ocupa a terceira posição geral do elenco nesse quesito no Brasileirão.

Lateral foi o que mais jogou

Apesar do bom desempenho do espanhol, o jogador que mais atuou entre os reforços foi o lateral-esquerdo Ramon, emprestado pelo Internacional. Ele foi titular nas oito partidas em que jogou, permanecendo em campo durante todos os minutos. Seu rendimento, entretanto, tem sido apenas mediano, mas como disputa posição com o jovem Maykon Jesus, não corre grandes riscos de perder a titularidade.

Centroavante uruguaio cumpre papel de reserva

Entre os contratados, Renzo López é um dos poucos que podem ser considerados reforços regulares. O centroavante uruguaio participou de 12 jogos, sempre entrando no segundo tempo, com média de 16 minutos em campo, e marcou um gol. Aos 31 anos, não mostrou qualidade suficiente para disputar a titularidade com Renato Kayzer, mas tem se mostrado útil como opção de banco.

Contratação mais badalada decepcionou

O reforço mais aguardado da segunda janela foi Romarinho, ídolo do Corinthians e com longa passagem pelo futebol árabe. Aos 34 anos, ele chegou ao Vitória sob grandes expectativas, mas sofreu com problemas físicos logo de cara. O atacante disputou cinco partidas (apenas uma como titular), com média de 26 minutos por jogo, e ainda não conseguiu causar impacto significativo.

Dupla portuguesa quase sem minutos

Os portugueses Rúben Rodrigues e Rúben Ismael despertaram curiosidade da torcida por virem do futebol europeu, mas tiveram pouca participação. O meia foi relacionado em nove partidas e entrou em campo apenas quatro vezes, somando 36 minutos. Já o volante atuou 16 minutos na estreia, contra o Palmeiras, pela 18ª rodada, e depois precisou passar por uma artroscopia, ficando mais de dois meses fora.

Troca de goleiros sem impacto

O primeiro reforço do Vitória nesta janela foi o goleiro Thiago Couto, emprestado pelo Sport em uma negociação que envolveu a ida de Gabriel Vasconcellos ao clube pernambucano. Desde a chegada, contudo, Thiago ainda não estreou e permanece como reserva. Caso Lucas Arcanjo, que está pendurado, receba mais um cartão amarelo, o novo arqueiro pode enfim ganhar sua primeira oportunidade.

Equatoriano ainda não estreou

O último reforço do Vitória na temporada foi o equatoriano Kike Savério, contratado após o fechamento da janela por estar livre no mercado. Revelado nas categorias de base do Barcelona, o atacante foi anunciado há quase um mês, mas ainda não estreou, tendo sido apenas relacionado para as duas últimas partidas.

