AO TRABALHO

Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Bahia

Leão da Barra encara o Esquadrão na próxima quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:01

Baralhas e Rúben Ismael na primeira atividade após reapresentação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após dois dias de folga, o elenco rubro-negro voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (8), no CT Manoel Pontes Tanajura. O grupo terá oito dias de preparação durante a pausa para a Data Fifa, com foco total no clássico Ba-Vi. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades começaram com um pré-treino na academia, seguido de um aquecimento voltado à mobilidade dinâmica, com exercícios controlados. Em seguida, o técnico Jair Ventura dividiu o elenco em quatro equipes de quatro jogadores para uma sessão de rondo, onde um grupo buscava manter a posse de bola enquanto o outro pressionava para recuperar.

Confira as imagens da primeira atividade do Vitória visando o clássico Ba-Vi 1 de 8

Na sequência, o treinador comandou um treino alemão, voltado ao aprimoramento da posse de bola em espaço reduzido e das transições defensivas e ofensivas.

Para o clássico, o Vitória terá uma baixa importante: o capitão Lucas Halter, suspenso após ser expulso contra o Vasco. O zagueiro Camutanga também preocupa, já que deixou o último jogo com dores no tornozelo e ainda é dúvida. Em contrapartida, Ramon e Renzo López retornam ao time após cumprirem suspensão.