Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Bahia

Pedro Carreiro
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:01
Após dois dias de folga, o elenco rubro-negro voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (8), no CT Manoel Pontes Tanajura. O grupo terá oito dias de preparação durante a pausa para a Data Fifa, com foco total no clássico Ba-Vi. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As atividades começaram com um pré-treino na academia, seguido de um aquecimento voltado à mobilidade dinâmica, com exercícios controlados. Em seguida, o técnico Jair Ventura dividiu o elenco em quatro equipes de quatro jogadores para uma sessão de rondo, onde um grupo buscava manter a posse de bola enquanto o outro pressionava para recuperar.
Confira as imagens da primeira atividade do Vitória visando o clássico Ba-Vi
Na sequência, o treinador comandou um treino alemão, voltado ao aprimoramento da posse de bola em espaço reduzido e das transições defensivas e ofensivas.
Para o clássico, o Vitória terá uma baixa importante: o capitão Lucas Halter, suspenso após ser expulso contra o Vasco. O zagueiro Camutanga também preocupa, já que deixou o último jogo com dores no tornozelo e ainda é dúvida. Em contrapartida, Ramon e Renzo López retornam ao time após cumprirem suspensão.
Com a necessidade de ajustar o sistema defensivo, Jair Ventura pretende aproveitar ao máximo o período de treinos antes do confronto diante do Bahia. O elenco volta a trabalhar na tarde desta quinta-feira (9), novamente no CT Manoel Pontes Tanajura.