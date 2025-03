FIZERAM AS PAZES?

Após briga por dívida de pensão alimentícia, Vampeta leva filha ao altar em casamento

Jogador viralizou ao justificar o não pagamento da pensão afirmando que as filhas "já dão pra caramba, já namoram, já moram junto"

Marina Branco

Publicado em 24 de março de 2025 às 15:08

Vampeta no casamento da filha Crédito: Reprodução I Instagram

Pela primeira vez desde as brigas que se tornaram públicas e se espalharam pela internet, Vampeta apareceu reconciliado com sua filha. Levando Giovanna Santos, de 21 anos, ao altar no casamento dela, pai e filha apareceram nos Estados Unidos no último sábado (22), aparentemente após terem feito as pazes. >

O casamento aconteceu na Flórida, e chamou a atenção por contar com a presença do ex-jogador, muito polemizado em relação à filha por dívidas de pagamento da pensão alimentícia. A pedido da própria filha, Vampeta foi à cerimônia de casamento de Giovanna com Caio Alexandrino, aparecendo até mesmo em publicações nas redes sociais da jovem. >

Segundo ela, era um sonho de infância entrar na igreja acompanhada do pai: "Eu vou entrar, sim, com ele! Desde pequena sempre foi um sonho casar. Família briga e depois vira a página. Normal. Pai e filhos brigam, né? Selada 100% nunca vai estar". O casamento aconteceu em uma cerimônia privada com menos de 80 convidados, focado na família dos noivos.>

A briga de Vampeta com sua filha foi à tona em outubro de 2024, quando Giovanna e sua irmã, Gabriella Santos, ambas filhas do pentacampeão com Roberta Soares Galiza, cobraram pensões alimentícias não pagas. Na época, o ex-jogador viralizou por uma fala irônica no canal Campeões da Resenha, comentando a idade e as atitudes das filhas. >

"Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada", opinou ele.>