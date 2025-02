NOVO DESTINO

Após deixar o Bahia, lateral é anunciado como reforço de clube europeu

Jogador disputou duas partidas pelo Esquadrão em 2025

Cria das categorias de base do Bahia, o lateral esquerdo Ryan tem um novo clube. Nesta quinta-feira (20), o jogador de 22 anos foi anunciado como reforço do FC Chornomorets, da Ucrânia. O anúncio foi feito pela própria equipe através das redes sociais. Ryan assinou contrato de empréstimo. >

Ryan Carlos foi lançado na equipe principal do Bahia em 2023, ano em que teve a maior sequência pelo clube baiano. Foram 25 jogos e duas assistências. Na temporada passada, ele perdeu espaço no elenco tricolor e foi emprestado ao CRB para a disputa da Série B. O jogador disputou 24 partidas pela equipe alagoana. >

Ryan voltou ao Bahia no início da atual temporada e foi titular nos dois primeiros jogos do clube no Campeonato Baiano. Na ocasião, o Esquadrão usou uma equipe alternativa, pois o elenco principal estava em pré-temporada em Girona, na Espanha. Fora dos planos de Rogério Ceni, ele foi emprestado ao time ucraniano. >

Atualmente, o Bahia conta com Luciano Juba na lateral esquerda, enquanto Iago Borduchi se recupera de lesão. O tricolor também tem Zé Guilherme, atleta contratado do Grêmio que foi campeão Sul-Americano com a Seleção Brasileira sub-20. Inicialmente ele chega para reforçar a base, mas pode ganhar chance no time de cima. >