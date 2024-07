SEQUÊNCIA DIFÍCIL

Após derrota no Barradão, Vitória joga três dos próximos quatro jogos fora de casa

Pontuar longe de Salvador se torna uma missão necessária para a luta contra o rebaixamento

Publicado em 15 de julho de 2024 às 05:00

Ricardo Ryller precisa ter o nome publicado no BID para jogar contra o Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou a treinar neste domingo (14) para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (17). Apesar do foco estar voltado ao rival nordestino, a derrota para o Botafogo dentro do Barradão ainda surte efeito na preocupação dos torcedores rubro negros, já que o Leão só terá um jogo em casa nos próximos quatro compromissos.

Da sequência de Fortaleza, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, a única rodada em que o rubro negro baiano contará com a força da torcida será contra a equipe carioca. Por isso, se torna necessário que o Vitória pontue fora de Salvador para continuar fora da zona de rebaixamento. Atualmente com três pontos de diferença para o Corinthians, primeiro clube dentro do Z-4, o Leão vai poder contar com até quatro novos nomes para o confronto no Castelão. A partida contra o Fortaleza começa às 21:30.

Entre os nomes que podem aparecer na relação do técnico Thiago Carpini estão os três pratas da casa que foram destaques do Itabuna na Série D. O ponta Luís Miguel já está familiarizado ao grupo pelo período de treino por duas semanas, a pedido de Carpini. Para o volante José Breno, também não é novidade treinar com os profissionais, já que o jogador participou em algumas oportunidades na época do ex-técnico Léo Condé.