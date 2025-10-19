Após goleada, Willian José projeta ida à fase de grupos da Libertadores: 'Esse é o objetivo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 22:48
A noite deste domingo (19) foi mágica para os torcedores do Bahia que foram à Arena Fonte Nova. Além de acompanhar um domínio completo do Esquadrão, o time baiano goleou o Grêmio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol e assistente do terceiro tento, o centroavante Willian José estabeleceu como meta a ida para a fase de grupos da Copa Libertadores.
"Libertadores direto. A gente tem um grupo muito forte. Temos dez jogos ainda que temos condições de ganhar pelo menos cinco para classificar direto. E esse é o objetivo, sempre fazer os três pontos em casa e no final conseguir a classificação", estabeleceu o atacante tricolor.
Bahia x Grêmio - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
O revés no clássico pareceu não abalar a campanha do Bahia dentro de casa, que dominou o Grêmio durante a partida e abriu uma vantagem de dois gols ainda na primeira etapa. O domínio se manteve nos últimos 45 minutos, quando David Duarte e Rodrigo Nestor deram números finais ao jogo. Com participações direta em dois gols, Willian José celebrou o resultado e reforçou a obrigação dos triunfos dentro de casa.
Willian JoséCentroavante do Bahia
Com o resultado, o Bahia somou mais três pontos e chegou aos 46 na tabela de classificação da Série A. O triunfo mantém o Esquadrão na 6ª posição, empatado com o Botafogo. Agora, os tricolores terão dois dias antes de voltar a campo diante do Internacional, também na Arena Fonte Nova. A bola rola às 19h.