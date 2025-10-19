TRAÇOU A META

Após goleada, Willian José projeta ida à fase de grupos da Libertadores: 'Esse é o objetivo'

Bahia goleou o Grêmio por 4x0 dentro da Arena Fonte Nova com gol e assistência do centroavante

A noite deste domingo (19) foi mágica para os torcedores do Bahia que foram à Arena Fonte Nova. Além de acompanhar um domínio completo do Esquadrão, o time baiano goleou o Grêmio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol e assistente do terceiro tento, o centroavante Willian José estabeleceu como meta a ida para a fase de grupos da Copa Libertadores.

"Libertadores direto. A gente tem um grupo muito forte. Temos dez jogos ainda que temos condições de ganhar pelo menos cinco para classificar direto. E esse é o objetivo, sempre fazer os três pontos em casa e no final conseguir a classificação", estabeleceu o atacante tricolor.

O revés no clássico pareceu não abalar a campanha do Bahia dentro de casa, que dominou o Grêmio durante a partida e abriu uma vantagem de dois gols ainda na primeira etapa. O domínio se manteve nos últimos 45 minutos, quando David Duarte e Rodrigo Nestor deram números finais ao jogo. Com participações direta em dois gols, Willian José celebrou o resultado e reforçou a obrigação dos triunfos dentro de casa.

Em casa, é nossa obrigação sempre fazer o nosso melhor e conseguir os três pontos. Hoje a gente sabia que era um jogo muito difícil, mas conseguimos. Graças a Deus conseguimos três pontos hoje Willian José Centroavante do Bahia