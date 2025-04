DESCONVERSOU

Após indireta de Ceni, Renato Paiva ironiza interesse em Cauly: ‘Também gosto do Messi'

Ex-treinador do Bahia foi questionado sobre o fato de ter ligado para o jogador

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de abril de 2025 às 17:48

Cauly Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após receber uma indireta do técnico do Bahia, Rogério Ceni, Renato Paiva concedeu entrevista coletiva após o triunfo do Botafogo e foi questionado sobre o fato de ter ligado para Cauly com o intuito de contar com o jogador para reforçar o setor de criação ainda nesta janela de transferências.>

"Antes de assinar pelo Botafogo, fui ao Charla Podcast e falei sobre o Cauly. O Cauly é um jogador que eu pedi muito no Bahia, foi uma lista de jogadores que o Cadu [Santoro, diretor de futebol do Bahia] me apresentou, e o Cauly estava lá. É um jogador que eu pedi muito, que eu gosto muito, disse isso publicamente, não vou ser hipócrita dizendo que não gosto. Gosto muito, mas tenho 30 jogadores para gerir e jogos de três em três dias, não tenho tempo para este tipo de situações", respondeu.>

"Tenho reuniões com as pessoas responsáveis pelo scout, da direção, definimos e alinhamos nomes em função das carências do elenco, a partir daí eu faço o meu trabalho que é gerir os meus e os que cá estão, que esses é que são de fato importantes, esses são os mais importantes de tudo, são aqueles que transpiraram ali, são aqueles que defenderam, atacaram e deram mais três pontos, e uma alegria aos nossos torcedores. Esses são aqueles que me preocupam, tudo mais não está aqui. Mas eu gosto dele, e não posso dizer que não gosto, porque até disse de forma pública, mas eu também gosto do Cristiano Ronaldo, do Messi e do Modric, também gosto muito deles, falando dos mais velhinhos… Também gosto do Vinicius Júnior, por exemplo", completou.>

O Bahia estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate diante do Internacional dentro da Arena Fonte Nova. A partida, realizada na noite da última quinta-feira (3), contou com a titularidade do meia Cauly, sondado pelo Botafogo, para reforçar o meio de campo tricolor. Na coletiva de imprensa após o fim da partida, o técnico Rogério Ceni respondeu sobre a possibilidade de saída do jogador e mandou um recado para Renato Paiva, técnico da equipe carioca.>

"Não tem proposta alguma. Pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha...Da minha parte, eu não venderia o jogador. Mas não teve um real de proposta. É muito fácil pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador. Não temos interesse na troca ou coisa assim. O Cauly é nosso jogador e queremos que fique", garantiu Ceni.>

"Ele é importante para o nosso sistema de jogo. Hoje foi usado para dar superioridade ao meio-campo. Nós achamos que ter a bola era importante. É muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar que proposta que é bom: absolutamente nada", concluiu.>

A busca por Cauly já estaria acontecendo e teria como objetivo suprir uma carência no elenco do Fogão, de acordo com informações do Globo Esporte. Para o clube, o meio de campo estaria sem boas peças de reposição, precisando de um novo meia até o dia 11 de abril, quando a janela doméstica é fechada.>