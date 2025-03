MAIS QUERIDO

Após nove anos, Ypiranga anuncia retorno ao futebol profissional

Equipe disputará a Série B do Campeonato Baiano; estreia será no dia 30 de abril

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de março de 2025 às 21:32

Time do Ypiranga Crédito: Reprodução I Instagram @ecypiranga

O Mais Querido Voltou! Após nove anos longe das competições profissionais, o Ypiranga foi confirmado como um dos participantes da Série B do Campeonato Baiano em 2025. O anúncio foi feito pela Federação Baiana de Futebol (FBF), na última quinta-feira (6). >

“Foram 9 anos longe das competições profissionais, mas nunca longe da nossa torcida! O Ypiranga está de volta, mais forte, estruturado e com um projeto sólido para marcar essa nova era. Agora, vamos disputar a Série B do Campeonato Baiano, levando a tradição e a garra do Mais Querido de volta ao seu lugar de destaque! Mais do que futebol, estamos resgatando nossa identidade e o compromisso com o futuro do clube”, publicou o aurinegro nas redes sociais. >

Além do Ypiranga, outras nove equipes disputarão o acesso para a elite do futebol baiano. São elas: Bahia de Feira, Fluminense, Galícia, Grapiúna, Itabuna, Teixeira de Freitas, Leônico, SSA FC e ECPP Vitória da Conquista. A estreia do Mais Querido será no dia 30 de abril contra o Vitória da Conquista, fora de casa. >

Fundado em 1906, o Ypiranga foi uma das primeiras grandes forças do futebol baiano. O aurinegro é o terceiro maior vencedor do Campeonato Baiano, com 10 títulos. O clube fica atrás apenas de Bahia e Vitória. >

A equipe se afastou do futebol profissional em 2016 após não conseguir o acesso na segunda divisão estadual. A última participação na primeira divisão do Baianão foi em 1999, quando teve a pior campanha do campeonato. >

Em maio do ano passado, o clube assinou um acordo com a Squadra Sports, comandada pelo ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani, que assumiu a gestão do futebol do Ypiranga. A parceria é válida por 10 anos e prevê investimentos no futebol e a reestruturação da Vila Canária, o CT da equipe. >