ESPORTE

Evento Paralímpico para jovens em Salvador está com inscrições abertas até 10 de março

Maior evento de paradesporto da Bahia é voltado para jovens entre 7 e 17 anos

O Meeting Paralímpico Salvador, maior evento de paradesporto da Bahia, está com inscrições abertas até o dia 10 de março, para jovens com idade entre 7 e 17 anos. A ação gratuita é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pelo Centro de Referência Paralímpico Bahia, com o apoio da Unijorge. O Meeting tem como objetivo fomentar o esporte paralímpico, detectar talentos e estabelecer índices competitivos para outros eventos do comitê. >

A segunda edição em Salvador será realizada no dia 10 de maio e terá as modalidades Paratletismo, Bocha Paralímpica, Paranatação e ParaTiro com Arco. De acordo com o supervisor do Centro de Referência Paralímpico Bahia, Wilson Brito Filho, "trata-se de uma oportunidade única para descoberta de talentos no estado da Bahia".>