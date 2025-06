COM REFORÇOS

Após pausa de intertemporada, Vitória se reapresenta no Barradão para reajustar rota em 2025

Rubro-negro terá pouco menos de duas semanas de preparação para jogo pela Copa do Nordeste



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 05:15

Thiago Carpini e o elenco do Vitória voltam a se apresentar nesta sexta-feira (27) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

As férias acabaram e os jogadores do Vitória estão de volta a Salvador para a disputa do restante da temporada. Nesta sexta-feira (27), o elenco rubro-negro se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura, dando início à preparação para o confronto contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Na berlinda da Série A e com possibilidade de chegar à final da competição regional, o Leão tem a missão de ajustar os eixos e se recuperar nos seis meses finais do ano.>

Na volta da pausa, o treinador Thiago Carpini terá um elenco mais enxuto à disposição, já que oito jogadores deixaram o Leão nos últimos dias. São eles: Gustavo Mosquito, Hugo, Fábio Soares, Carlos Eduardo, Thiaguinho, Bruno Xavier, Janderson e Gabriel Vasconcelos. Apesar de ainda ter vínculo com o clube, a tendência é de que o meia-atacante Wellington Rato e o centroavante Carlinhos deixem a Toca do Leão nos próximos dias.>

Paralelamente, a diretoria se movimenta no mercado para reforçar o time, visando a reabertura da janela de transferências, que ocorre entre 10 de julho e 2 de setembro. Até o momento, o Vitória só anunciou a contratação de Thiago Couto, emprestado pelo Sport em uma troca de goleiros entre os times, e do meia português Rúben Rodrigues.>

Próximo compromisso do clube baiano na temporada, a Copa do Nordeste foi um dos poucos pontos altos da equipe na primeira metade do ano. O Vitória foi o único time a manter a invencibilidade na fase de grupos e liderou o Grupo A com 15 pontos, superando adversários fortes como Fortaleza e Sport. Vale lembrar que os jogadores que chegarem a Salvador na segunda janela de transferências não poderão disputar a competição regional, já que o período de inscrições já se encerrou.>

No Campeonato Brasileiro, o Leão se encontra na berlinda do Z-4. Após 12 rodadas, o Rubro-Negro soma apenas 11 pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela, fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate. É o pior início da equipe na era dos pontos corridos, igualando a campanha de 2014, ano em que o clube acabou rebaixado à Série B. Com aproveitamento de apenas 30%, o time venceu apenas duas partidas, tem o terceiro pior ataque da Série A, com 10 gols marcados, e a oitava defesa mais vazada, com 14 sofridos.>

Vitória 0 x 0 Cruzeiro 1 de 10

Para não repetir o sufoco do ano anterior, quando terminou o primeiro turno com apenas 15 pontos somados, e depender novamente de uma campanha quase perfeita no returno, o Vitória precisa fazer um final de turno melhor que o do ano passado. Entre a 13ª e a 19ª rodada do Brasileirão de 2024, o clube teve apenas 14% de aproveitamento, com uma vitória e seis derrotas.>

Com 40 jogos disputados em um espaço de 152 dias, o time já registrou 18 lesões musculares na temporada, o que, junto ao desgaste físico afetaram o desempenho da equipe. Na visão de Thiago Carpini, a preparação do elenco para o restante do ano nessa volta das férias será superior ao início do ano.>