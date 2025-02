É O AMOR!

Após reatar namoro, Gabigol compartilha fotos raras com Rafaella, irmã de Neymar

Casal confirmou que estava junto novamente em dezembro de 2024

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (13), um álbum de fotos no Instagram, incluindo imagens raras ao lado da namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar. O casal, que mantém uma relação marcada por idas e vindas desde 2015, confirmou a reconciliação no fim do ano passado.>