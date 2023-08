Após ser hospitalizada, mãe de Rubiales encerra greve de fome

A mãe de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), recebeu alta nesta quinta-feira (31) depois de ser internada em razão da greve de fome que iniciou na segunda-feira para defender o filho, duramente criticado por beijar na boca a atacante Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina. A atleta afirma que não houve consentimento no beijo, enquanto o dirigente discorda.



Segundo o jornal espanhol Marca, Ángeles Béjar deu entrada no Hospital Santa Ana de Motril, em Granada, com problemas de locomoção, enjoo, náusea e inchaço nas pernas, agravados por uma doença renal crônica. Ela deixou o pronto-socorro da unidade acompanhada do filho, colocando fim à greve de fome depois de três dias.