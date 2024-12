FIM DE NOVELA

Atacante chileno pretendido pelo Vitória acerta com gigante argentino, diz jornalista

Segundo o jornalista César Luis Merlo, Gonzalo Tapia vai assinar contrato com o River Plate até dezembro de 2028 após passar nos exames médicos

O atacante chileno Gonzalo Tapia acertou com o River Plate, da Argentina, para reforçar a equipe na próxima temporada. Quem garantiu foi o jornalista César Luis Merlo, especializado em mercado de transferências do futebol Sul-Americano. O jogador era pretendido pelo Vitória para a próxima temporada. O presidente do Leão, Fábio Mota, chegou a definir a negociação com o atacante como avançada em entrevista ao CORREIO.