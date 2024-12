NOVA CASA DO "PASTOR"

Ex-atacante do Vitória é anunciado por 'Esquadrão de Aço' para 2025

Mateus Gonçalves vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Athletic

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 16:56

Mateus Gonçalves Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ex-jogador do Vitória Mateus Gonçalves teve a contratação anunciada pelo Athletic-MG nesta segunda-feira (29) para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Neste ano, o atacante foi Campeão Baiano pelo Leão, marcando dois gols na partida de ida das finais da competição.

A curiosidade fica por conta do apelido da nova casa do ex-jogador do Vitória. O Athletic é chamado de "Esquadrão de Aço", apelido também compartilhado pelo Bahia, rival do Leão. Nascido em Belo Horizonte, essa será a segunda vez que Mateus Gonçalves vai poder jogar por um clube no estado em que nasceu. Antes, defendeu o América-MG em 2023.

MATEUS GONÇALVES É DO ATHLETIC CLUB ✍️☑️



O atacante Mateus Gonçalves é o novo reforço do Esquadrão de Aço para a temporada 2025.



Neste ano, o atleta foi Campeão Baiano pelo Vitória, marcando dois gols que garantiram o título.



Mateus estava no Goiás, onde disputou o… pic.twitter.com/YHtxMpgGZz — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) December 30, 2024

Mateus Gonçalves chegou ao Vitória em 2023 e fez parte da campanha que terminou com o título da segunda divisão. Foram 40 partidas completas pelo atacante com a camisa rubro-negra. Durante os dois anos em Salvador, o jogador marcou três gols e contribuiu com cinco assistências em sua passagem pela Toca do Leão.

Com a chegada de Carpini ao clube baiano, perdeu espaço e foi emprestado ao Goiás. O "pastor", como foi carinhosamente apelidado pelos torcedores, deixou a equipe goiana após ser afastado por indisciplina. O clube não confirmou o motivo, mas o jogador admitiu que esteve presente em uma festa em Pirenópolis no período em que estava afastado por uma suposta virose. A declaração do atacante ocorreu em entrevista ao podcast Identidade Esmeraldina.

Além do Goiás e do Vitória, Mateus Gonçalves já vestiu as camisas de América-MG, Ceará, Fluminense, Sport e Cerro Porteño (Paraguai). Além dessas equipes, o atacante teve experiência em clube mexicanos, como Tijuana, Toluca, Chiapas, Pachuca e Deportivo Tepic.

Confira a nota oficial do Goiás na íntegra:

"O Goiás Esporte Clube informa que, em razão do ato de indisciplina cometido pelo Atleta Mateus Gonçalves Martins dia 6 de setembro de 2024, foi aplicada uma suspensão disciplinar por 10 dias, e a partir de então, várias foram as tentativas de acordo, as quais restaram inexitosas.

No último dia 24/09/24, chegando as partes a um consenso, foram gerados os documentos do acordo pactuado, porém, o Clube permaneceu por 10 dias aguardando a assinatura do atleta, o que não ocorreu.

Diante da ausência do atleta para cumprimento do contrato e protelação para assinatura do acordo, na última quinta-feira dia 3/10, o Clube notificou o atleta para comparecer ao trabalho, sendo que na sexta-feira dia 04/10, houve uma nova proposta de acordo por parte do Clube, que foi rejeitada pelo atleta.