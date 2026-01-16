Acesse sua conta
Atacante da Seleção sofre nova lesão na coxa e ficará sete semanas afastado dos campos

O problema físico aconteceu na derrota do Tottenham por 2 a 1 para o Aston Villa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:57

Richarlison
Richarlison Crédito: Divulgação

O atacante brasileiro Richarlison, do Tottenham, sofreu uma lesão na coxa esquerda e deve ficar afastado dos gramados por até sete semanas.

O problema físico aconteceu na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, no último sábado, quando Richarlison precisou ser substituído aos 31 minutos do primeiro tempo. A confirmação da gravidade veio nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva do técnico Thomas Frank.

“Infelizmente, Richarlison sofreu uma lesão na coxa que o deixará afastado por até sete semanas”, confirmou o treinador Thomas Frank.

O brasileiro se junta a uma longa lista de desfalques no elenco londrino. Além dele, Mohamed Kudus e Rodrigo Bentancur também estão fora por um período prolongado, enquanto Dejan Kulusevski e James Maddison não atuaram ao longo de toda a temporada em razão de graves lesões no joelho.

A contusão reacende um problema recorrente na carreira recente de Richarlison. Na temporada passada, ele teve uma lesão semelhante na mesma coxa esquerda, ficou mais de dois meses afastado e perdeu 16 partidas pelo Tottenham. Já em 2025/26, considerando jogos pelo clube e pela Seleção Brasileira, o atacante entrou em campo 33 vezes e marcou oito gols.

Apesar do novo contratempo, a lesão não deve atrapalhar uma eventual convocação para a Seleção. Os amistosos contra França e Croácia estão previstos para março, cerca de três meses antes do início da Copa do Mundo.

