LUTO NO FUTEBOL

Atacante de 24 anos morre após acidente de moto envolvendo animal

Vagninho disputou a última edição da Série A3 do Campeonato Paulista pelo XV de Jaú

O jogador Raimundo Vagner da Silva, conhecido como Vagninho, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 24 anos, em um acidente de moto em Conceição do Lago Açu, na Baixada Maranhense. O atacante defendeu o XV de Jaú na última edição da Série A3 do Campeonato Paulista.>

Vagninho pilotava a motocicleta com uma pessoa na garupa quando se chocou com um animal na pista. O passageiro está internado em estado grave.>

O atleta disputou três jogos pelo XV de Jaú na A3 em 2025, mas, com a eliminação do clube na competição, ele já não fazia mais parte do elenco. Criado e revelado pelo Floresta-CE, o atacante passou por Ferroviário-CE, Primavera, Patrocinense e Rio Branco de Americana. Ano passado, foi campeão da Série A4 do Paulista pelo Rio Branco.>