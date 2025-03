VAI CUMPRIR?

Dono do Cruzeiro diz que Gabigol prometeu 20 gols no Brasileirão

Atacante não começou bem na Raposa e ficou fora das finais do estadual



Dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH, continua apostando no faro de gol do atacante Gabriel Barbosa. Durante a eleição para presidente da CBF, ele afirmou que Gabigol prometeu marcar 20 gols com a camisa celeste no Campeonato Brasileiro. >

"É um cara bacana, engajado, e tenho certeza de que vai começar o Campeonato Brasileiro agora com grande motivação", disse Lourenço, exaltando o compromisso de Gabigol com a equipe. O atacante, que já marcou cinco gols em sete partidas nesta temporada, é uma das apostas para ajudar o time celeste a conquistar boas posições no torneio.>

Além disso, o goleiro Cássio também se pronunciou sobre a temporada até o momento, destacando sua evolução e o trabalho realizado com a comissão técnica. Após um desempenho considerado abaixo da média no Campeonato Mineiro, Cássio foi direto ao ponto.>

"Sempre fui muito honesto, nunca me escondi de críticas. Mas sei quem sou, do meu potencial, e continuei trabalhando", disse. Com 10 gols sofridos em 11 jogos na temporada, o goleiro admite que precisa melhorar, mas acredita em sua capacidade de evoluir ao longo do ano.>

Cássio enfatizou ainda que o trabalho com os preparadores de goleiros do Cruzeiro tem sido fundamental para seu desenvolvimento. "A gente fez como se fosse uma pré-temporada. Eles tiraram o máximo da gente. Eu, como atleta, tenho que entender como o professor (Leonardo) Jardim quer que eu trabalhe", explicou. Apesar de sua experiência, o goleiro destacou que está sempre aprendendo e buscando evolução, focando no controle do que pode ser trabalhado e aprimorado.>