Atlético-MG x Caracas: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O jogo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte

Nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), o Atlético-MG enfrenta o Caracas, da Venezuela, pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana 2025. O jogo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, com portões fechados, por conta de punição ao clube mineiro.>

O Galo ainda cumpre punição imposta pela Conmebol após uso de sinalizadores na vitória sobre o River Plate pela Libertadores do ano passado. Por ser reincidente, o clube foi obrigado a disputar duas partidas com portões fechados, além de pagar multa de 215 mil dólares. Esta será a segunda e última partida da punição.>

Na tabela, Atlético-MG e Caracas estão empatados com 5 pontos, mas o Galo ocupa a 2ª posição do grupo por ter melhor saldo de gols. O Cienciano, com 8 pontos, lidera a chave.>