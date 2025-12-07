Acesse sua conta
Bahia busca tirar ‘zica’ como visitante para vencer Fluminense e ir para a fase de grupos da Libertadores

Confronto contra os cariocas ocorre neste domingo, a partir das 16h

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 05:00

Bahia reencontra o Fluminense, agora pela Copa do Brasil
Bahia reencontra o Fluminense Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia já esteve melhor no Campeonato Brasileiro, mas a má fase fora de casa colocou em risco a classificação do clube para a fase de grupos da Libertadores, principal objetivo do Tricolor na temporada. Agora, na última rodada da Série A, o Esquadrão tem a chance perfeita de espantar a “zica” e conquistar o tão sonhado objetivo. Neste domingo (7), o adversário será justamente o Fluminense, um dos times que brigam pela vaga direta. A partida começa a partir das 16h no gramado do Maracanã.

A forma mais direta do Bahia assegurar a vaga direta é vencendo o Tricolor das Laranjeiras. Com um triunfo no Rio, o time chegaria aos 63 pontos, ultrapassando o rival carioca e sem depender de um tropeço do Botafogo para conquistar a 5ª colocação. No entanto, até mesmo terminando em 6º já seria importante para o Tricolor baiano. Isso acontece pela disputa em aberto na Copa do Brasil. Nesse cenário, um título do Cruzeiro ou do Fluminense, caso o Botafogo termine em 7º, abriria mais uma vaga direta na Série A, que iria para o time com a 6ª melhor campanha.

A má fase como visitante é o grande fantasma da equipe no segundo turno da competição. No returno, o Esquadrão só conseguiu somar três pontos em um jogo, justamente o primeiro na metade final da Série A. Na ocasião, superou o Corinthians por 2x1 na Neo Química Arena, no dia 16 de agosto. Desde então, foram nove jogos disputados fora da Arena Fonte Nova, com seis derrotas e três empates. Ciente do momento de sua equipe, o técnico Rogério Ceni pontuou a importância da partida e provocou o elenco tricolor.

“Eu chamo eles para conversar e relembro eles todos os dias a diferença que é classificar direto para fase de grupos ou a pré-Libertadores. Esse ano a pré-Libertadores vai ser entre jogos do Campeonato Brasileiro. Eu lembro todo dia da importância de acabar em quinto. De voltar a jogar a Libertadores em abril, talvez em um pote três. Vou relembrar no sábado. E se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganhe", disse Ceni.

Despedidas

O confronto contra o Fluminense vai contar com o retorno do volante Jean Lucas, que cumpriu suspensão diante do Sport. Titular da equipe, o jogador será reavaliado pelo departamento médico para saber se começa a partida no onze inicial ou no banco de reservas. Em contrapartida, Ceni continua sem contar com Michel Araujo, David Duarte e Mateo Sanabria. O trio se recupera de lesões e só voltam a campo na próxima temporada.

A partida no Maracanã marcará a despedida de, pelo menos, dois jogadores do atual elenco do Bahia. Na última quarta-feira (3), o goleiro Danilo Fernandes foi homenageado na Fonte Nova em sua despedida da torcida azul, vermelha e branca. O jogador anunciou que vai se aposentar ao final da temporada. No entanto, o jogo também foi o último do lateral colombiano Santiago Arias com a camisa do Esquadrão em Salvador. O defensor tem vínculo com o clube até o final do ano e não terá o contrato renovado.

Terminar a passagem pelo Tricolor baiano com um triunfo seria o melhor cenário para os dois jogadores. Porém, o Bahia precisa melhorar o rendimento contra as equipes que estão atualmente no G-7 da competição nacional. Em 11 confrontos contra os rivais pelo topo da tabela, os comandados de Rogério Ceni venceram quatro partidas, empataram duas e perderam em cinco oportunidades. A conquista de 14 pontos em 33 disputados equivale a um aproveitamento de 42%.

Contas a pagar

Dizem que a “vingança é um prato que se come frio” porque a paciência para dar o troco pode tornar o revide ainda mais satisfatório. Esse é o sentimento que o elenco do Bahia tem com o Fluminense para a 38ª rodada do Brasileirão. Essa vontade de vencer o clube carioca ocorre pela eliminação do Tricolor baiano na Copa do Brasil. O Esquadrão foi eliminado nas quartas de final após vencer por 1x0 na Fonte Nova e perder por 2x0 no Maracanã.

Para Rogério Ceni, o Bahia precisa fazer diferente. “Trabalhar e jogar de igual para igual. Precisamos vencer, o empate não nos garante nada. Temos que recuperar os jogadores e tentar pressionar o adversário, diferente do que foi na Copa do Brasil. Não podemos ter um comportamento como aquele. A chance que temos é vencer. Tentar ter uma postura diferente do que foi o último jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, para ter uma esperança pelo quinto lugar”, deu o recado.

Em todas as competições, foram disputados 59 jogos entre as duas equipes, com 14 triunfos do Bahia, 18 empates e 27 resultados positivos para o Fluminense. Com os cariocas como mandantes, a vantagem continua com o Tricolor das Laranjeiras. Foram 27 partidas, com o Esquadrão vencendo três, empatando seis e perdendo 18.

