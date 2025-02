LIBERTADORES

Bahia chega no aeroporto rumo à Bolívia com festa da Bamor

O elenco jogará contra o The Strongest, da Bolívia, amanhã (18) às 21h30

Marina Branco

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:39

Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto Crédito: Marina Silva I CORREIO*

Se preparando para o jogo mais importante do clube no século, o Bahia embarcou rumo a La Paz, na Bolívia, nesta segunda-feira (17), para disputar a Libertadores. No aeroporto, a atmosfera tricolor dominava: a torcida foi receber o time na porta do Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães com muita festa e emoção. >

Às 12h, horário marcado pela Bamor, a torcida organizada pelo Bahia, o local já estava lotado. Com tambores, bandeirões e muito grito, a massa tricolor dominou o viaduto abaixo do aeroporto na espera pelo ônibus. >

Foram cerca de 500 torcedores de todas as idades, vestidos com o manto tricolor e cantando as músicas clássicas da torcida. Segundo o comunicado divulgado pelo Bahia, o ônibus chegaria às 13h30, quando os jogadores desceriam no local onde ficou a festa.>

Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto Crédito: Marina Silva I CORREIO*

Com um atraso de pouco mais de uma hora, o ônibus chegou às 14h50, trazendo a delegação, comissão técnica e o time do Bahia. Ainda com a torcida em polvorosa, os jogadores começaram a descer, um a um, e passar pela multidão barrada pela Polícia Militar e por uma faixa da Bamor.>

Cada um a seu jeito, os jogadores cumprimentaram a torcida, que recebeu uma atenção especial de Caio Alexandre. O jogador desceu do ônibus já pulando e sorrindo, e foi direto no povo tricolor.>

Caio Alexandre no aeroporto de Salvador Crédito: Marina Silva I CORREIO*

O capitão Everton Ribeiro também passou um tempo maior cumprimentando a torcida antes de seguir para dentro do prédio, e Gilberto chegou a voltar depois de ser entrevistado pelos jornalistas presentes para comemorar um pouco mais. >