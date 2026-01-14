BAIANÃO 2026

Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:15

Bahia x Jequié pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia de Feira e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia de Feira x Bahia ao vivo

A partida entre Bahia de Feira e Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta), pelo canal da TVE no YouTube e pela TV Bahêa (YouTube).



Bahia de Feira

O Bahia de Feira estreou no Campeonato Baiano com um empate sem gols diante da Juazeirense. Recém-promovido, o Tremendão aposta no fator casa para buscar sua primeira vitória na competição e se firmar entre os principais clubes do estado.

Bahia

O Bahia vem embalado após vencer o Jequié por 4x2 na estreia, com grande destaque para o atacante Ruan Pablo, autor de dois gols. Com uma equipe alternativa formada majoritariamente por atletas da base, o Tricolor de Aço busca o segundo triunfo consecutivo sob o comando de Rogério Ceni.

Prováveis escalações de Bahia de Feira x Bahia

Bahia: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende (Sidney), Jota, Pedrinho (David Martins); Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.

Bahia de Feira: Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos e Arthur; Lucas Santos, Ronan e Palácios. Técnico: João Carlos.



Ficha do Jogo

Campeonato: Campeonato Baiano 2026

Rodada: 2ª rodada

Data: Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana – BA

Onde assistir: TVE (TV aberta), TVE (YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem