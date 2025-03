BA-VI

Bahia defende tabu histórico enquanto Vitória conta com a torcida para a decisão do Campeonato Baiano

Partida será realizada neste domingo às 16h; primeiro jogo da final foi vencido pelo tricolor baiano por 2x0

Gilberto Barbosa

Publicado em 23 de março de 2025 às 05:00

Dupla Ba-Vi decide Campeonato Baiano neste domingo (23) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Às vésperas da decisão do Campeonato Baiano, rubro-negros e tricolores contam os minutos para a chegada do clássico. Após vencer o primeiro jogo por 2x0, o Bahia defende um tabu histórico no jogo deste domingo (23). Já o Vitória conta com a força da torcida para virar a disputa. A partida acontece às 16h, no Barradão. >

Ao todo, a dupla Ba-Vi decidiu o Campeonato Baiano em 30 oportunidades, com 16 títulos rubro-negros e 15 tricolores. Dessas decisões, 19 ocorreram em ida e volta. O título de 1999 foi dividido entre os rivais após um imbróglio judicial que culminou nas equipes indo para estádios diferentes, impossibilitando a realização do segundo jogo. >

Além da vantagem de dois gols, o tricolor defende um tabu no Barradão. Em finais realizadas em dois jogos, o vencedor da primeira partida nunca foi derrotado na volta. Nas edições de 1997, 1998, 2010 e 2016, o derrotado venceu a segunda final, mas nunca por uma vantagem que o fizesse conquistar o título. >

Ainda assim, o Esquadrão prega cautela antes do confronto do próximo domingo. Após o triunfo por 2x1 contra o CSA, na última quarta-feira (19), o técnico Rogério Ceni projetou um jogo duro e disse que a final ainda está aberta. >

“Vai ser um jogo dificílimo, como sempre é no Barradão. Gramado diferente, apoio do torcedor. Temos maturidade suficiente para encarar o jogo, não entrar em provocações e estarmos preparados” Rogério Ceni Técnico do Bahia

Já o volante Erick pediu atenção e disse que não tem nada decidido. “Foi uma boa vantagem, mas o rival vai jogar em casa. Vamos nos preparar bem para ir lá fazer uma grande partida e nos consagrarmos com o título. Tenho certeza de que o Rogério [Ceni] vai preparar uma grande equipe”, disse ele. >

Já os rubro-negros podem se apegar ao fato de que o Vitória venceu 13 das 19 finais Ba-Vi realizadas nesse formato. Além disso, a decisão do estadual retorna ao Barradão pela 12ª vez, sendo a primeira após sete anos. Ao todo, são oito títulos rubro-negros no seu mando de campo. No entanto, na última vez que os clubes decidiram o título no estádio, em 2018, os donos da casa perderam a taça após serem derrotados por 1x0. >

A confiança do Leão na força do seu estádio não é à toa: no primeiro jogo da final do ano passado, a equipe saiu perdendo para o Bahia por 2x0 e contou com a torcida para virar a partida e vencer por 3x2. Após vencer o Sport por 1x0 pela Copa do Nordeste, o técnico Thiago Carpini comentou sobre a expectativa de decidir o título em casa. >

“O Barradão vai ficar pequeno, a torcida vai fazer uma festa incrível. Se a gente encaixar um gol rápido o jogo vai ficar muito bom” Thiago Carpini Técnico do Vitória

Ba-Vis em finais ida e volta no Campeonato Baiano:

1957: Vitória 4 x 0 Bahia / Vitória 2 x 0 Bahia - Vitória;>

1972: Vitória 2 x 1 Bahia / Vitória 3 x 1 Bahia - Vitória;>

1974: Bahia 0 x 0 Vitória / Bahia 1 x 0 Vitória - Bahia;>

1976: Bahia 2 x 1 Vitória / Bahia 1 x 0 Vitória - Bahia; >

1997: Bahia 0 x 3 Vitória / Vitória 0 x 1 Bahia - Vitória; >

1998: Bahia 2 x 0 Vitória / Vitória 1 x 0 Bahia - Bahia; >

*1999: Bahia 2 x 0 Vitória / Vitória x Bahia [NÃO REALIZADO] - Bahia e Vitória; >

2000: Bahia 1 x 1 Vitória / Vitória 3 x 1 Bahia - Vitória; >

2004: Bahia 1 x 1 Vitória / Vitória 1 x 0 Bahia - Vitória; >

2005: Bahia 2 x 2 Vitória / Vitória 0 x 0 Bahia - Vitória; >

2009: Bahia 1 x 2 Vitória / Vitória 2 x 2 Bahia - Vitória; >

2010: Bahia 0 x 1 Vitória / Vitória 1 x 2 Bahia - Vitória; >

2012: Vitória 0 x 0 Bahia / Bahia 3 x 3 Vitória - Bahia; >

2013: Bahia 3 x 7 Vitória / Vitória 1 x 1 Bahia - Vitória; >

2014: Bahia 2 x 0 Vitória / Vitória 2 x 2 Bahia - Bahia; >

2016: Vitória 2 x 0 Bahia / Bahia 1 x 0 Vitória - Vitória; >

2017: Bahia 1 x 1 Vitória / Vitória 0 x 0 Bahia - Vitória; >

2018: Bahia 2 x 1 Vitória / Vitória 0 x 1 Bahia - Bahia; >

2024: Vitória 3 x 2 Bahia / Bahia 1 x 1 Vitória - Vitória;>