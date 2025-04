TORCIDA FIEL

Bahia está entre clubes da Libertadores e da Sula com mais seguidores no Whatsapp; veja lista

33 dos 64 clubes envolvidos na disputa da Libertadores e da Sul-Americana em 2025 possuem canais no aplicativo

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de abril de 2025 às 15:00

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Muito se fala de Facebook, Instagram e TikTok, mas o amante do futebol está mesmo é no Whatsapp e os clubes sul-americanos, aos poucos, ganham espaço também na plataforma de mensagens. Levantamento do Somos Fanáticos descobriu que 33 dos 64 clubes envolvidos na disputa da Libertadores e da Sul-Americana em 2025 possuem canais no aplicativo, considerada a rede social mais popular do continente - só no Brasil, estima-se 147 milhões de usuários. Entre os clubes presentes no Whatsapp está o Bahia.>

O Esquadrão ocupa a 13ª posição, considerando os times das duas competições, com 315 mil seguidores. Em relação somente aos clubes que jogam a Copa Libertadores, o Bahia é o oitavo time com mais seguidores na rede social.>

O número do Flamengo impressiona. Sem considerar seguidores de fora do país, é como se duas em cada 100 pessoas com o aplicativo no Brasil estivessem no canal do clube carioca, recebendo informações sobre a equipe treinada por Filipe Luís, na disputa do título da Libertadores.>

O engajamento do torcedor do River Plate, também atrás do troféu da Libertadores, pode ser considerado ainda maior. Levantamento de 2024 apontou que cerca de 37 milhões de argentinos acessam o Whatsapp. Com cerca de 2,5 milhões de seguidores no aplicativo do River Plate, é como se 7 em cada 100 pessoas na Argentina tivessem interesse nas informações dos Millionarios.>

Quem também tem alcance impressionante no Whatsapp é o Corinthians. O clube paulista é o terceiro em números absolutos: 2,1 milhões de seguidores, atentos aos passos do Timão na Sul-Americana. Entre todos os 33 times com canais no Whatsapp, os três são os únicos que rompem a barreira do milhão de seguidores.>

Os 20 times da Libertadores e da Sul-Americana com mais seguidores no Whatsapp:

1 - Flamengo (Libertadores) - 3,6 milhões >

2 - River Plate (Libertadores) - 2,5 milhões>

3 - Corinthians (Sul-Americana) - 2,1 milhões>

4 - São Paulo (Libertadores) - 893 mil>

5 - Palmeiras (Libertadores) - 742 mil>

6 - Cruzeiro (Sul-Americana) - 675 mil>

7 - Alianza Lima (Libertadores) - 667 mil>

8 - Vasco (Sul-Americana) - 666 mil>

9 - Grêmio (Sul-Americana) - 626 mil>

10 - Atlético-MG (Sul-Americana) - 567 mil>

11 - Universitario (Libertadores) - 567 mil>

12 - Botafogo (Libertadores) - 420 mil>

13 - Bahia (Libertadores) - 315 mil>

14 - Fluminense (Sul-Americana) - 258 mil>

15 - Fortaleza (Libertadores) - 178 mil>

16 - Independiente (Sul-Americana) - 133 mil>

17 - Internacional (Libertadores) - 124 mil>

18 - Estudiantes (Libertadores) - 111 mil>

19 - Colo-Colo (Libertadores) - 106 mil>