Bahia soma apenas dois triunfos como mandante contra o Palmeiras nos últimos 36 anos

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:00

Kayky marcou o gol do Bahia no triunfo diante do Palmeiras no 1º turno Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia encara o Palmeiras neste domingo (28), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor busca voltar na competição para se reaproximar do G-4. Para isso, no entanto, o Esquadrão terá que superar um dos adversários mais indigestos na história, que consegue números melhores contra o Tricolor mesmo jogando em Salvador.

No histórico geral do confronto, os números mostram grande vantagem da equipe paulista. Em 56 partidas, o tricolor venceu apenas 11 (20%), empatou 17 (30%) e perdeu 28 (50%). Pela Série A, os números são similares: 10 triunfos do Bahia (20%), 15 empates (31%) e 24 vitórias da equipe alviverde (49%).

Jogando em Salvador, o retrospecto não muda muito. No geral, são apenas 5 vitórias do tricolor (18%), 11 empates (41%) e 11 triunfos do Palmeiras (41%). Especificamente pela elite do futebol nacional, o cenário é tão desfavorável quanto: 4 triunfos para o Esquadrão (18%), 9 empates (41%) e 9 vitórias palmeirenses (41%).

A última vitória do Bahia como mandante diante do Grêmio é até recente, na 11ª rodada do Brasileirão de 2023, pelo placar de 1x0, com gol de Thaciano nos acréscimos. Antes desse confronto, o último triunfo tricolor em casa contra o Verdão foi na fase de grupos da campanha campeã de 1988, também por 1x0, com gol de Bobô. Entre as duas partidas, foram 17 jogos em Salvador, com 10 derrotas e sete empates.

No duelo em Salvador no ano passado, pela 34ª rodada, após Lucho abrir o placar para o Esquadrão, o Verdão levou a melhor e venceu de virada por 2x1, com gols de Raphael Veiga e Flaco López nos acréscimos. No confronto deste ano, no entanto, pela 6ª rodada, o Esquadrão venceu em São Paulo por 1x0, graças a tento de Kayky.

