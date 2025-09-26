MULHERES DE AÇO

Enquanto aguarda sorteio da Copa do Brasil, Bahia conhece oponentes na Copa Maria Bonita

Com campanha histórica na competição nacional, equipe feminina se prepara para sequência decisiva de jogos em várias frentes

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:40

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vive uma fase histórica no futebol feminino. Pela primeira vez, as Mulheres de Aço estão classificadas para as semifinais da Copa do Brasil. A vaga foi conquistada na última quarta-feira (24), em Bragança Paulista, após um duelo emocionante contra o Red Bull Bragantino. No tempo normal, empate em 1 a 1, com gol tricolor marcado por Cássia. Nos pênaltis, brilhou a goleira Yanne, que defendeu duas cobranças e garantiu o triunfo por 3 a 1.

Agora, o time comandado por Felipe Freitas aguarda o sorteio que definirá os confrontos da próxima fase. Ferroviária, Palmeiras e São Paulo estão no caminho das baianas, e os duelos serão disputados em jogos únicos, previstos para o dia 5 de novembro, logo após a Libertadores Feminina.

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 nos pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025

Enquanto não conhecem o adversário na Copa do Brasil, as Mulheres de Aço sabem quem vão enfrentar na Copa Maria Bonita. A organização do torneio divulgou os grupos da competição e o Bahia está na Chave B, ao lado de Atlético Piauiense e CRB. A estreia será no dia 5, às 15h30, contra o time alagoano. Dois dias depois, também às 15h30, enfrenta o representante do Piauí.

Disputada entre 2 e 11 de outubro, na Arena Pernambuco, a Copa Maria Bonita reunirá nove equipes do Nordeste — uma de cada estado. Elas foram divididas em três grupos, e os líderes de cada chave, além do melhor segundo colocado, avançam às semifinais. A decisão está marcada para o dia 11.

Mas antes de pensar nessas duas competições, o Bahia segue sua maratona de compromissos em outra frente. Líder isolado do Grupo 2 do Campeonato Baiano, com cinco vitórias em cinco jogos e impressionantes 50 gols marcados, o time volta a campo neste sábado (27), às 15h, em Pojuca, contra o Litoral Norte.