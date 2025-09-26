Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquanto aguarda sorteio da Copa do Brasil, Bahia conhece oponentes na Copa Maria Bonita

Com campanha histórica na competição nacional, equipe feminina se prepara para sequência decisiva de jogos em várias frentes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:40

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vive uma fase histórica no futebol feminino. Pela primeira vez, as Mulheres de Aço estão classificadas para as semifinais da Copa do Brasil. A vaga foi conquistada na última quarta-feira (24), em Bragança Paulista, após um duelo emocionante contra o Red Bull Bragantino. No tempo normal, empate em 1 a 1, com gol tricolor marcado por Cássia. Nos pênaltis, brilhou a goleira Yanne, que defendeu duas cobranças e garantiu o triunfo por 3 a 1.

Agora, o time comandado por Felipe Freitas aguarda o sorteio que definirá os confrontos da próxima fase. Ferroviária, Palmeiras e São Paulo estão no caminho das baianas, e os duelos serão disputados em jogos únicos, previstos para o dia 5 de novembro, logo após a Libertadores Feminina.

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 nos pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

Enquanto não conhecem o adversário na Copa do Brasil, as Mulheres de Aço sabem quem vão enfrentar na Copa Maria Bonita. A organização do torneio divulgou os grupos da competição e o Bahia está na Chave B, ao lado de Atlético Piauiense e CRB. A estreia será no dia 5, às 15h30, contra o time alagoano. Dois dias depois, também às 15h30, enfrenta o representante do Piauí.

Disputada entre 2 e 11 de outubro, na Arena Pernambuco, a Copa Maria Bonita reunirá nove equipes do Nordeste — uma de cada estado. Elas foram divididas em três grupos, e os líderes de cada chave, além do melhor segundo colocado, avançam às semifinais. A decisão está marcada para o dia 11.

Leia mais

Imagem - Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

Imagem - Ademir volta a treinar sem restrições e deve reforçar o Bahia contra o Palmeiras

Ademir volta a treinar sem restrições e deve reforçar o Bahia contra o Palmeiras

Imagem - Derrota para o Vasco distancia Bahia do G-4 e complica ainda mais o Vitória no Z-4

Derrota para o Vasco distancia Bahia do G-4 e complica ainda mais o Vitória no Z-4

Mas antes de pensar nessas duas competições, o Bahia segue sua maratona de compromissos em outra frente. Líder isolado do Grupo 2 do Campeonato Baiano, com cinco vitórias em cinco jogos e impressionantes 50 gols marcados, o time volta a campo neste sábado (27), às 15h, em Pojuca, contra o Litoral Norte.

Na preparação, realizada nesta sexta-feira (26), as atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Bragantino passaram por avaliação física na academia, antes de um treino de 11 contra 11 em campo aberto. A atividade foi concluída com trabalho de bola parada, incluindo cobranças de falta e pênaltis.

Mais recentes

Imagem - Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo
Imagem - Ademir volta a treinar sem restrições e deve reforçar o Bahia contra o Palmeiras

Ademir volta a treinar sem restrições e deve reforçar o Bahia contra o Palmeiras
Imagem - Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

MAIS LIDAS

Imagem - Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio
01

Novas imagens e laudo causam reviravolta no caso do ator que morreu após cair de prédio

Imagem - Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'
02

Casal adota cinco crianças negras para escravizar e é condenado com sentença histórica: 'Inferno diário'

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
04

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista