Bahia transforma apoio da torcida em combustível e vira o melhor mandante do Brasileirão

Tricolor tem a quarta maior média de público da Série A e quase 77% de aproveitamento na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:23

bAHIA
Torcida do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Ninguém nos vence em vibração.” Um dos versos mais marcantes do hino do Bahia nunca fez tanto sentido quanto nesta temporada. Dentro da Fonte Nova, o Esquadrão tem sido praticamente invencível e, após o triunfo por 1x0 sobre o Flamengo, se tornou o melhor mandante da Série A.

Atualmente na 6ª colocação, com 43 pontos, o Tricolor conquistou 30 deles em casa. São nove triunfos, três empates e apenas uma derrota em 13 jogos diante da torcida, com 21 gols marcados e só 10 sofridos, o que representa um aproveitamento de 76,9% no estádio.

Torcida do Bahia

Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação
Torcida faz a festa antes de embarque do Bahia por Marina Silva/CORREIO
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida do Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Torcida do Bahia já pode comprar ingresso por Felipe Oliveira/EC Bahia
Torcida do Bahia na Fonte Nova por San Júnior/Divulgação
1 de 9
Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação

Grande parte desse desempenho dominante se explica pela força das arquibancadas. Com média de 38.986 torcedores por jogo, o Bahia tem a quarta maior média de público do Brasileirão, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.

A Fonte Nova já recebeu mais de 500 mil pagantes na competição e mantém uma taxa média de ocupação de 82,3%, segunda maior da Série A — superada apenas pelo Vasco (84,3%).

Quando se ampliam os números para toda a temporada, o domínio tricolor em casa impressiona ainda mais. Em 36 jogos como mandante em 2025, o Bahia lidera entre os clubes da elite nacional em vitórias (26), gols marcados (72), gols sofridos (20) e aproveitamento geral (77,8%).

Relembre todos os jogos do Bahia como mandante na temporada

Bahia 4x0 Sampaio Corrêa - Fase de grupos Copa do Nordeste por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 0x1 Atlético de Alagoinhas - Fase de grupos Baianão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x0 Porto - Fase de grupos Baianão por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 0x0 Vitória - Fase de grupos Baianão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 6x0 Colo-Colo - Fase de grupos baianão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 5x1 América-RN - Fase de grupos Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Juazeirense - Fase de grupos baianão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 The Strongest - 2ª fase da Pré-Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x2 Jacuipense - Semifinal Baianão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Boston River - 3ª fase da Pré-Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - Final do Baianão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x2 Ceará - Fase de grupos Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x1 Corinthians - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Internacional - Fase de grupos Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Mirassol - Brasileirão  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético Nacional - Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Botafogo - Brasileirão por Leticia Martins/EC Bahia
Bahia 0x2 Nacional - Fase de grupos Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Vitória - Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Bahia 4x0 Paysandu - 3ª fase Copa do Brasil por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 São Paulo - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x1 Náutico - Fase de grupos Copa do Nordeste  por Nara Gentil/CORREIO
Bahia 2x1 Fortaleza - Quartas de final Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x1 Atlético-MG - Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x0 América de Cali - Playoffs Copa Sul-Maericana  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Juventude - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x2 Retrô - Oitavas de final Copa do Brasil  por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x3 Fluminense - Brasileirão  por Divulgação/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x0 Santos - Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x3 Fluminense - Copa do Brasil por Letícia Martins/EC Vitória
Bahia 5x0 Confiança - Final Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x2 Cruzeiro - Brasileirão por Letícia Martins/ EC Bahia
Bahia 1x0 Palmeiras - Brasileirão  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Flamengo por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 36
Bahia 4x0 Sampaio Corrêa - Fase de grupos Copa do Nordeste por Catarina Brandão/EC Bahia

A sinergia entre time e torcida terá novos capítulos em breve. No próximo dia 19, o Esquadrão reencontra a Fonte Nova para enfrentar o Grêmio, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, porém, há um teste de fogo: o clássico Ba-Vi, no dia 16, às 21h30, no Barradão, pela 27ª rodada. Por conta da proibição de torcidas visitantes nos clássicos da Bahia, o torcedor tricolor precisará apoiar à distância — mas a vibração, como sempre, promete atravessar os muros do estádio.

