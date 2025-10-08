12º JOGADOR

Bahia transforma apoio da torcida em combustível e vira o melhor mandante do Brasileirão

Tricolor tem a quarta maior média de público da Série A e quase 77% de aproveitamento na Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:23

Torcida do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Ninguém nos vence em vibração.” Um dos versos mais marcantes do hino do Bahia nunca fez tanto sentido quanto nesta temporada. Dentro da Fonte Nova, o Esquadrão tem sido praticamente invencível e, após o triunfo por 1x0 sobre o Flamengo, se tornou o melhor mandante da Série A.

Atualmente na 6ª colocação, com 43 pontos, o Tricolor conquistou 30 deles em casa. São nove triunfos, três empates e apenas uma derrota em 13 jogos diante da torcida, com 21 gols marcados e só 10 sofridos, o que representa um aproveitamento de 76,9% no estádio.

Grande parte desse desempenho dominante se explica pela força das arquibancadas. Com média de 38.986 torcedores por jogo, o Bahia tem a quarta maior média de público do Brasileirão, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.

A Fonte Nova já recebeu mais de 500 mil pagantes na competição e mantém uma taxa média de ocupação de 82,3%, segunda maior da Série A — superada apenas pelo Vasco (84,3%).

Quando se ampliam os números para toda a temporada, o domínio tricolor em casa impressiona ainda mais. Em 36 jogos como mandante em 2025, o Bahia lidera entre os clubes da elite nacional em vitórias (26), gols marcados (72), gols sofridos (20) e aproveitamento geral (77,8%).

A sinergia entre time e torcida terá novos capítulos em breve. No próximo dia 19, o Esquadrão reencontra a Fonte Nova para enfrentar o Grêmio, pela 29ª rodada do Brasileirão.