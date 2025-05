SÉRIE A

Bahia x Botafogo: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam neste sábado (3), na Arena Fonte Nova

Onde assistir Bahia x Botafogo ao vivo

Bahia

O Bahia vem embalado por quatro triunfos consecutivos na temporada e inicia a rodada na 7ª posição na tabela, com nove pontos conquistados. O time venceu os dois últimos jogos no Brasileirão, contra Ceará e Palmeiras, e busca manter a sequência positiva. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Kanu, o lateral-direito Santiago Arias e o goleiro Ronaldo, todos lesionados. O lateral Gilberto é dúvida após sentir dores no último jogo. >