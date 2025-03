BRASILEIRÃO

Bahia x Corinthians: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor estreia na Série A neste domingo (30), na Fonte Nova

O Brasileirão vai começar para o Bahia. Neste domingo (30), o tricolor estreia na competição mais importante do país. O primeiro adversário será o Corinthians, na Arena Fonte Nova. O técnico Rogério Ceni conta com todo elenco à disposição e deve colocar força máxima em campo. O Esquadrão vive grande fase após conquistar o Campeonato Baiano, avançar ao mata-mata da Copa do Nordeste e à fase de grupos da Libertadores. Confira informações sobre a partida. >