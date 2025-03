MARATONA DE JOGOS

Nordestão ou Libertadores? Ceni explica qual será a prioridade do Bahia em 2025

Tricolor está classificado no torneio regional e mira a fase de grupos da competição internacional

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2025 às 16:13

Rogério Ceni teme desgaste do elenco e possíveis lesões durante o ano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A maratona de jogos que o Bahia vem enfrentando na temporada vai se intensificar nos próximos dias. A partir deste domingo (30), o tricolor iniciará a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Corinthians, às 20h, na Fonte Nova. Do mês de abril em diante, o tricolor terá que se dividir em quatro competições: Série A, Libertadores, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A situação deve fazer o clube baiano privilegiar um ou outro torneio. >

Após o triunfo por 3x2 sobre o Ceará, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre qual será a prioridade do Esquadrão entre a Libertadores e o Nordestão. O Bahia está garantido na fase mata-mata do torneio regional e tem a chance de voltar a vencer a competição junto com o Campeonato Baiano, o que não acontece desde 2001. >

Já na Libertadores, a missão é a de se classificar num grupo pesado, formado por Internacional, Nacional-URU e Atlético Nacional-COL. De acordo com Ceni, o principal desafio será o de gerenciar o elenco para evitar lesões e desgastes. >

“Deixo você responder para mim. O que você gostaria mais, tentar classificar pra Libertadores ou ser campeão da Copa do Nordeste? Deixo você fazer uma reflexão. Todo mundo quer ganhar tudo, mas é muito difícil planejar a longo prazo porque tem cartões, lesões, viagens pesadas para a gente. Sair de São Paulo para jogar no Uruguai é uma coisa, sair daqui [Salvador], é outra. São duas horas a mais, ida e volta são quatro horas. Parece que não, mas no intervalo de 72 horas de um jogo para o outro, não conseguimos fazer um planejamento a longo prazo”, iniciou o treinador. >

“Contra o Corinthians, jogo duríssimo, Inter, jogo duro, Santos, duríssimo, Nacional... Não há como fazer escolha, temos que jogar 100%, analisar a recuperação de cada jogador e tentar, principalmente nas posições que a gente tem trocas, fazer desde o começo do jogo para tentar não lesionar os jogadores, porque cada jogador que diminui por lesão, vai desgastar o outro que fica mais tempo no campo. Temos que cuidar para que a gente não sofra lesões e não perca jogadores por três, quatro semanas. Não podemos nos dar o luxo de ter perdas significativas assim”, completou.>