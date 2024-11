NATIONS LEAGUE

Barcelona confirma lesões de Yamal e Lewandowski

Ambos ficam de fora da Data Fifa para a Nations League deste mês

O Barcelona comunicou, na última segunda-feira (11), as lesões de Robert Lewandowski e Lamine Yamal, atacantes do clube. A previsão é de que o polonês retorne dentro de dez dias, e o espanhol, em cerca de duas a três semanas.

Yamal se machucou no jogo da Champions League contra o Estrela Vermelha na última quarta-feira (6), e teve a lesão confirmada no tornozelo direito. Com isso, além de não ter entrado em campo contra o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, ele ficará de fora da Data Fifa de novembro com a seleção espanhola na Nations League.