LIGA DOS CAMPEÕES

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions

Ambas as equipes vivem ótimas fases. Enquanto o Bayern está invicto há nove jogos, com sete vitórias e dois empates no período. Já o Bayer não perde há oito duelos, com cinco vitórias e três empates.>