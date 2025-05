CAMPEONATO ESPANHOL

Betis x Valencia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válido pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogo será disputado no Estádio Benito Villamarín, às 16h

A 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 começa nesta sexta-feira (23), com o duelo entre Betis e Valencia, às 16h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Com seus destinos já definidos em LaLiga, as equipes encerram a temporada em clima de preparação — especialmente para os donos da casa, que disputam a final da Liga Conferência na próxima semana. Veja onde assistir, escalações e mais informações. >