CAMPEONATO ITALIANO

Napoli x Cagliari: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válido pela 38ª rodada do Campeonato Italiano, o jogo será disputado no Estádio Diego Armando Maradona, às 15h45

Napoli e Cagliari se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h45 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O duelo pode definir o campeão da temporada. Veja onde assistir, horário e as prováveis escalações. >