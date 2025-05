CAMPEONATO ITALIANO

Como x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válido pela 38ª rodada do Campeonato Italiano, o jogo será disputado no estádio Giuseppe Sinigaglia, às 15h45

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:45

Inter de milão Crédito: Divulgação/Inter

Como e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h45 (de Brasília), no estádio Giuseppe Sinigaglia, na região da Lombardia, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Como x Inter de Milão ao vivo

A partida entre Como e Inter de Milão terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). >

Como

O Como vive uma temporada histórica. Recém-promovido à elite do futebol italiano após 21 anos, o time comandado por Cesc Fàbregas chega à última rodada na 10ª colocação, com 44 pontos, e sem riscos de rebaixamento. No entanto, o técnico espanhol não contará com Sergi Roberto, Dossena, Goldaniga e Diao, todos lesionados. >

Inter de Milão

A Inter de Milão ainda sonha com a dobradinha da temporada. Finalista da Champions League, a equipe é vice-líder da Série A com 78 pontos, um a menos que o Napoli. Para ser campeã, precisa vencer o Como e torcer por um tropeço do Napoli contra o Cagliari. A equipe terá os desfalques de Lautaro Martínez, Frattesi e Carboni, lesionados. >

Prováveis escalações de Como x Inter de Milão

Como: Butez; Van der Brempt, Vojvoda, Kempf, Álex Valle; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Nico Paz, Douvikas, Gabriel Strefezza. Técnico: Cesc Fàbregas >

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. Técnico: Simone Inzaghi>

Ficha do Jogo

Jogo: Como x Inter de Milão >

Campeonato: Campeonato Italiano 2024/25>

Rodada: 38ª rodada>

Data: Sexta-feira, 23 de maio de 2025>

Horário: 15h45 (de Brasília)>

Local: Giuseppe Sinigaglia, Lombardia - ITA>