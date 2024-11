BRASILEIRÃO

Biel e Rezende participam do penúltimo treino do Bahia antes de enfrentar o Palmeiras

A dupla está afastada por indicação médica

O penúltimo treino do Bahia antes de enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (20) veio com participações especiais - na manhã desta segunda-feira (18), Biel e Rezende, afastados por questões médicas, participaram de uma parte da preparação tricolor.

De início, os jogadores realizaram uma ativação com fisioterapeutas e o preparador Danilo Augusto na academia, antes de iniciarem os treinamentos no CT Evaristo de Macedo.

O treino em si começou com um rápido aquecimento com bola, seguida por uma atividade realizada em metade do campo. Com o time dividido em duas equipes, o exercício focou em coordenação e espaçamento.