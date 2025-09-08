Acesse sua conta
Bolívia x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Válida pela última rodada das Eliminatórias, a partida será disputada nesta terça-feira (9), às 20h30, no Estádio de El Alto, em La Paz

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:00

Emblema da Seleção
Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio de El Alto, em La Paz, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bolívia x Brasil ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (aberta) e no SporTV (fechada).

Brasil

A Seleção Brasileira já está classificada para o Mundial e encara o duelo em La Paz em busca de melhorar sua campanha e assegurar a vice-liderança das Eliminatórias, atrás da Argentina. A 4.150 metros de altitude, Carlo Ancelotti deve promover mudanças na equipe titular, poupando alguns jogadores desgastados.

Bolívia

O confronto tem caráter decisivo para a Bolívia, que ocupa a oitava posição na tabela. A equipe precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela contra a Colômbia para garantir vaga na repescagem. O retrospecto geral, no entanto, pesa contra os bolivianos: em 33 jogos, são apenas cinco vitórias contra 24 do Brasil e quatro empates. Em casa, contudo, o equilíbrio é maior — quatro vitórias para cada lado e dois empates.

Prováveis escalações de Bolívia x Brasil

Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

Brasil: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro e Douglas Santos; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Richarlison e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha do Jogo

Jogo: Bolívia x Brasil

Campeonato: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Rodada: 18ª

Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio de El Alto, La Paz – Bolívia

Onde assistir: TV Globo e SporTV

