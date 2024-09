PÓS OLIMPÍADA

Prata já passou: Isaquias Queiroz conquista dois ouros em Campeonato Brasileiro de Canoagem

O atleta subiu ao topo do pódio individualmente, no C1 1000m, e com a dupla Gabriel Assunção, no C2 1000m

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 19:13

Isaquias Queiroz conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade Crédito: Divulgação/CBI

A medalha de prata em Paris não abalou o canoísta brasileiro Isaquias Queiroz, que conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade, em Lagoa Santa (MG). Já no primeiro dia de finais, o atleta do Clube de Regatas do Flamengo subiu no topo do pódio no C1 1000m.

O período afastado dos treinos após os Jogos foi sentido, mas Isaquias conseguiu impor seu ritmo e fechar a disputa em 04:01.87s. “Senti muito cansaço, pesa muito o 1000m, é uma prova que já é desgastante quando estou preparado, imagina sem estar preparado direito. Mas mesmo assim sabia que era uma questão só de fazer a prova corretamente, não precisava ir muito forte ali no começo, era só manter um ritmo equilibrado e, no final, meus adversários cansariam mais do que eu”, disse o campeão.

Nesta quinta-feira (12), o desempenho dourado se repetiu e o atleta brasileiro venceu as finais do C2 1000m ao lado do companheiro de Flamengo Gabriel Assunção. Os dois fecharam a disputa em 4:02.78s. Saindo da raia dois, a dupla conseguiu emplacar uma vantagem de 12 segundos para os segundo colocados.

Apesar do caiaque não ser a especialidade de Isaquias Queiroz, o baiano estava inscrito na final do K4 1000m e nas eliminatórias do K1 500m. Na primeira prova, além de Gabriel, Fábio Demarchi e Roberto Maehler fizeram parte da prova. No entanto, o quarteto não terminou a disputa. Nas eliminatórias do K1 500m, Isaquias foi desclassificado. Ele chegou a se classificar para as semifinais do caiaque, mas não garantiu a vaga na decisão, realizada na quarta-feira (11).

“Muita gente acha que eu só remo na canoa, mas mostrei pro pessoal que sei remar no caiaque também. Lógico que é diferente, o caiaque é mais por diversão mesmo, mas se eu tivesse oportunidade de treinar mais um ano aí, acho que eu estaria na briga por uma medalha no Campeonato Brasileiro”, brinca o atleta antes de listar as principais diferenças entre as provas.

“É muito puxado, a gente acaba se profissionalizando em uma modalidade só até porque a canoa é bem diferente do caiaque. Eu remo só de um lado, o que acaba influenciando para fazer mais força de um lado só quando vou usar dois remos. Além disso, tem o centro de gravidade mais próximo da água, é sentado, tem um jogo de pernas bem diferente e dificulta bastante para a pessoa conseguir remar as duas provas”, explicou ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).