BRASILEIRÃO

Buscando manter boa fase na temporada, Bahia enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Duelo é valido pela 15ª rodada do Brasileirão; partida acontece neste sábado (19), às 16h

Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de julho de 2025 às 08:30

Bahia e Fortaleza se reencontram dez dias depois de duelo pela Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Dez dias após se enfrentarem pelas quartas de final da Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza voltam a duelar, desta vez pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Castelão, na capital cearense. A bola rola neste sábado (19), às 16h.>

No jogo do último dia 9, o Esquadrão fez valer a força da sua torcida e venceu por 2x1. Os gols da equipe baiana foram marcados por Willian José, de pênalti, e Caio Alexandre, após falha do goleiro João Ricardo. Matheus Pereira diminuiu para os cearenses. >

O tricolor segue invicto após o retorno da pausa para o Mundial de Clubes. Além do triunfo contra o Fortaleza, a equipe venceu o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e empatou com o América de Cali, no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. >

A equipe inicia a rodada na 4ª posição do Brasileirão, com 24 pontos, e venceu as últimas três partidas na competição. Ao todo, são dois triunfos, um empate e três derrotas como visitante. Caso vença no sábado, o Bahia poderá terminar a rodada em terceiro, empatado em pontos com Red Bull Bragantino e Flamengo. >

Já o Fortaleza vive uma situação complicada na tabela. O clube está na vice-lanterna, com 11 pontos, e não vence há nove jogos. Pelo Brasileirão, são seis derrotas seguidas, incluindo um revés por 1x0 contra o rival Ceará, no último domingo. O resultado negativo no Clássico-Rei resultou na demissão do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. >

Para dar um novo gás na briga contra a degola, o Leão do Pici anunciou, na última quinta, o português Renato Paiva como novo técnico. O jogo de sábado marca um segundo reencontro entre Bahia e Paiva em 2025. O primeiro duelo ocorreu quando o treinador comandava o Botafogo e terminou com triunfo tricolor por 1x0, na Fonte Nova. >

Em entrevista coletiva, o volante Acevedo projetou o duelo. “Sabemos que eles virão fortes porque trocaram de técnico recentemente e estão pressionados na zona (de rebaixamento). Estamos preparados e vamos fazer o nosso jogo, aquilo que sabemos fazer, que é jogar e controlar a bola. Creio que será um jogo disputado”, afirmou. >

Retrospecto >

Apesar de favorável ao Bahia, o histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio. Dos 48 jogos, 19 foram vencidos pelos baianos, 14 pelos cearenses, além de 15 empates. O Esquadrão leva vantagem nas últimas cinco partidas com três triunfos, uma derrota e um empate. >

Na capital cearense, a balança pende para o lado do Leão do Pici que venceu 12 dos 25 duelos disputados, perderam cinco e empataram oito. O Bahia não vence o Fortaleza como visitante desde 2021, quando goleou por 4x0 em duelo válido pelo Brasileirão de 2020. >

A última visita ao Castelão não foi nada agradável para o Tricolor de Aço, que foi goleado por 4x1 com gols de Marinho (2), Pochettino e Renato Kayzer. Everaldo diminuiu para o Esquadrão. O Bahia venceu apenas uma partida no estádio pela competição, com outras quatro derrotas e três empates. >

Desfalques >

O técnico Rogério Ceni não contará com o volante Erick e o zagueiro Kanu, afastados por lesões na coxa e na panturrilha, respectivamente; o volante Rezende, que está em recondicionamento físico e o meia Jean Lucas, que cumpre suspensão de quatro jogos pela expulsão no Ba-Vi. O Bahia ainda tenta efeito suspensivo para ter o jogador na partida. Jean viajou para Fortaleza, assim como o atacante Willian José, que é dúvida após sentir dores no tornozelo. >

Após entrar em campo com um time misto na Sul-Americana, o Esquadrão deve começar com o time titular no Castelão. A escalação provável tem: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Michel Araújo e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. >