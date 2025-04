BRASILEIRÃO

Capitão do Palmeiras não se anima com sequência de vitórias para o jogo com o Fortaleza: 'Seguir com os pés no chão'

Os times se encontram pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro com o Fortaleza como mandante



Estadão

Marina Branco

Publicado em 18 de abril de 2025 às 20:00

Gustavo Gómez em treino do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A próxima missão do Palmeiras no Brasileirão é contra o Fortaleza, pela quinta rodada do torneio, e o zagueiro Gustavo Gómez não acredita que o confronto será nada fácil. Capitão do time, ele se pronunciou agradecendo pelas vitórias que a equipe vem enfileirando, mas afirmou que nada está garantido. "As vitórias são reflexo do nosso trabalho. Temos que seguir com os pés no chão, porque é assim que conseguimos tudo o que já conquistamos até aqui", comentou.>

A equipe paulista vem de cinco vitórias consecutivas na temporada e busca manter a boa fase neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão. Na última rodada, venceu o Internacional fora de casa por 1 a 0 e chegou aos dez pontos no Campeonato Brasileiro. Um novo triunfo pode significar a liderança da competição, a depender do saldo de gols. Gómez, experiente e peça-chave no sistema defensivo, alertou para os desafios da partida no Nordeste: "É sempre difícil jogar lá. Clima pesado, campo complicado, mas precisamos estar preparados.">

No treino realizado na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho coletivo com foco tático e, em seguida, atividades em campo reduzido. O meio-campista Lucas Evangelista voltou a participar normalmente após se recuperar de um trauma na coxa direita. Com a base da equipe consolidada, o Palmeiras tenta repetir o desempenho que o levou a uma invencibilidade de 14 partidas como visitante - são 11 vitórias e três empates fora de casa.>

Gómez também comentou sobre a participação dos jogadores estrangeiros no bom momento ofensivo do clube. Os últimos oito gols da equipe foram marcados por atletas de fora do país, como Piquerez, Flaco López, Richard Ríos, Facundo Torres e Martínez. "Eu sabia que eles iriam render aqui. O clube tem um ambiente que facilita a adaptação. Estão vivendo um grande momento e isso só fortalece o nosso elenco", afirmou.>