SUL-AMERICANA

Caracas x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio Olímpico de Caracas, na Venezuela

Nesta quarta-feira (23), o Atlético-MG enfrenta o Caracas pela liderança do Grupo H da CONMEBOL Sul-Americana. A partida, válida pela terceira rodada da competição, acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Caracas, na Venezuela. O confronto coloca frente a frente os dois melhores colocados da chave, com os mineiros liderando o grupo por ter um saldo de gols superior.>