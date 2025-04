FALTA POUCO?

Carlo Ancelotti encaminha acerto com a Seleção Brasileira, diz jornalista

Negociações estão marcadas para definir os últimos detalhes, como o tempo de contrato

Ancelotti, de 65 anos, é um dos treinadores de futebol mais vitoriosos do futebol mundial. Ele ganhou a Liga dos Campeões cinco vezes, sendo três com o Madrid e duas com o Milan. Além disso, é o único treinador a ter conquistado títulos nacionais na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.>