VALEU OS 3 PONTOS

Ceni reconhece desempenho ruim, mas valoriza triunfo do Bahia sobre o Fortaleza: 'Time não desiste'

Tricolor cometeu muitos erros, mas superou a equipe cearense

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 05:00

Rogério Ceni diz que boa semana de trabalho não se refletiu no campo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue embalado no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (13), o tricolor não fez uma grande apresentação, mas bateu o Fortaleza por 1x0, na Fonte Nova, e manteve a vice-liderança da Série A. Após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu que o desempenho técnico do time ficou abaixo do esperado, mas valorizou a entrega do elenco.

“Tecnicamente foi um jogo muito abaixo nosso, especialmente no primeiro tempo, no segundo conseguimos combinar um pouco mais de passes. Não saiu do jeito que a gente imaginava e de importante que fica é que mesmo quando você não tem uma noite minimamente satisfatória vencer é importante. No segundo tempo tentamos com Biel e Oscar [Estupiñan] pressionar o Fortaleza, mas toda vez que a gente recuperava a bola a gente cometia erros. O nosso time, que trabalha muito bem a bola, queria atacar vertical. O Fortaleza, que é um time que ataca vertical, trabalhou a bola melhor do que a gente”, iniciou o treinador.

“Mas também não podemos deixar de destacar que [o Bahia] é um time que continua sempre, não desiste do jogo, conseguiu fazer o gol. Teve até outras oportunidades, Jean Lucas perdeu uma grande chance, mas não foi um bom jogo. Tecnicamente foi um jogo muito abaixo”, completou.

Ceni foi questionado sobre o motivo do time não ter conseguido jogar bem. Segundo ele, a semana de trabalho havia sido satisfatória, mas acabou não se refletindo no campo. O Esquadrão teve 11 dias de preparação antes do duelo contra o Fortaleza.

“Não sei explicar de maneira racional. Acho que muitos erros de passe, afobação quando roubava a bola, acelerava demais. Acho que tecnicamente erramos mais do que nas outras sete rodadas. O sistema de jogo é o mesmo, os jogadores também, tivemos trocas por necessidade, jogador que está na seleção. Mas não sei te explicar, fizemos bons treinos e não conseguimos executar, não refletiu a semana de trabalho, mas é de se orgulhar pois é uma equipe que luta”, pontuou.