CONFERENCE LEAGUE

Chelsea x Djurgarden: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam no Stamford Bridge, em Londres

Chelsea e Djurgarden se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Conference League. A partida terá transmissão ao vivo exclusiva da CazéTV no YouTube.>

Onde assistir Chelsea x Djurgarden ao vivo

O jogo será transmitido exclusivamente no YouTube pela CazéTV, com cobertura completa da semifinal da Conference League.>

Chelsea

Com a ampla vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 4 a 1 fora de casa, o Chelsea chega embalado e com a classificação bem encaminhada. Os Blues vivem ótimo momento, com quatro jogos de invencibilidade, incluindo vitórias sobre o Djurgarden e o líder da Premier League, o Liverpool. A equipe londrina deve contar com força máxima para garantir a vaga na decisão diante de sua torcida.>