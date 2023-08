Clubes da Arábia Saudita querem disputar a Liga dos Campeões

Grandes estrelas do futebol mundial estão deixando a Europa para jogar na Arábia Saudita. Com uma liga nacional cada vez mais forte, a Federação de futebol do país tem um plano inusitado: conseguir uma vaga para participar da Liga dos Campeões.



De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, a ideia é que o vencedor do Campeonato Saudita fique com uma das vagas no torneio europeu a partir da temporada 2024/25. A entidade planeja enviar uma proposta à Uefa, ampliando a visibilidade de sua liga nacional.