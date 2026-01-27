Colisão entre micro-ônibus e carreta deixa sete torcedores mortos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:03
Um grave acidente rodoviário na Romênia resultou na morte de sete torcedores do PAOK e deixou outros três feridos nesta terça-feira (27). O grupo viajava em um micro-ônibus que saiu da Grécia com destino a Lyon, na França, onde o clube enfrentaria o Olympique Lyonnais pela Liga Europa.
Segundo a polícia romena, o acidente ocorreu na rodovia DN6-E70, no condado de Timiș, no oeste do país. O veículo transportava dez homens quando o motorista, de 29 anos, cruzou a linha central da pista e colidiu frontalmente com uma carreta. Após o impacto inicial, o micro-ônibus foi arremessado para fora da estrada e acabou atingido por um segundo caminhão.
As autoridades locais informaram que condições climáticas adversas dificultaram o trabalho de resgate. “As condições meteorológicas impediram o uso de helicópteros”, explicou Raed Arafat, chefe do Departamento de Emergências da Romênia. Os três sobreviventes foram levados a hospitais da região, com ferimentos de diferentes gravidades.
O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, lamentou a tragédia e afirmou estar “profundamente chocado” ao tomar conhecimento do “trágico acidente na Romênia” que tirou a vida de “sete jovens compatriotas”. O governo grego informou que mantém contato com as autoridades romenas para prestar assistência às famílias.
Em nota oficial, o PAOK classificou o episódio como uma “tragédia indescritível” e publicou um comunicado emocionado em homenagem aos torcedores: “O tempo para. Congela. As palavras somem. A dor dilacera o corpo e a mente”, escreveu o clube, que também destacou: “Em sua dor insuportável, elas não estarão sozinhas. A grande família PAOK estará sempre ao seu lado”.
O presidente do clube, Ivan Savvidis, enviou representantes à Romênia para acompanhar a situação dos feridos e os procedimentos legais relacionados às vítimas fatais. A Uefa também se manifestou nas redes sociais: “Estou ao lado da família do PAOK nestes momentos de luto. Sentidas condolências a todos os afetados por este trágico acidente”.
A comoção se estendeu a outras modalidades do clube. A equipe de basquete do PAOK solicitou o adiamento de sua partida do fim de semana, enquanto o Lyon, adversário da Liga Europa, anunciou que fará uma homenagem às vítimas no Groupama Stadium. Até o momento, a partida segue mantida no calendário da competição.