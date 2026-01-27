LUTO

Colisão entre micro-ônibus e carreta deixa sete torcedores mortos

Grupo viajava da Grécia para a França para acompanhar partida do PAOK pela Liga Europa quando ocorreu o acidente, na Romênia

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:03

Acidente deixou sete mortos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um grave acidente rodoviário na Romênia resultou na morte de sete torcedores do PAOK e deixou outros três feridos nesta terça-feira (27). O grupo viajava em um micro-ônibus que saiu da Grécia com destino a Lyon, na França, onde o clube enfrentaria o Olympique Lyonnais pela Liga Europa.

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver



Seven people have died, and three others are injured and in critical condition



The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

Segundo a polícia romena, o acidente ocorreu na rodovia DN6-E70, no condado de Timiș, no oeste do país. O veículo transportava dez homens quando o motorista, de 29 anos, cruzou a linha central da pista e colidiu frontalmente com uma carreta. Após o impacto inicial, o micro-ônibus foi arremessado para fora da estrada e acabou atingido por um segundo caminhão.

As autoridades locais informaram que condições climáticas adversas dificultaram o trabalho de resgate. “As condições meteorológicas impediram o uso de helicópteros”, explicou Raed Arafat, chefe do Departamento de Emergências da Romênia. Os três sobreviventes foram levados a hospitais da região, com ferimentos de diferentes gravidades.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, lamentou a tragédia e afirmou estar “profundamente chocado” ao tomar conhecimento do “trágico acidente na Romênia” que tirou a vida de “sete jovens compatriotas”. O governo grego informou que mantém contato com as autoridades romenas para prestar assistência às famílias.

Em nota oficial, o PAOK classificou o episódio como uma “tragédia indescritível” e publicou um comunicado emocionado em homenagem aos torcedores: “O tempo para. Congela. As palavras somem. A dor dilacera o corpo e a mente”, escreveu o clube, que também destacou: “Em sua dor insuportável, elas não estarão sozinhas. A grande família PAOK estará sempre ao seu lado”.

O presidente do clube, Ivan Savvidis, enviou representantes à Romênia para acompanhar a situação dos feridos e os procedimentos legais relacionados às vítimas fatais. A Uefa também se manifestou nas redes sociais: “Estou ao lado da família do PAOK nestes momentos de luto. Sentidas condolências a todos os afetados por este trágico acidente”.