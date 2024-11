CONFRONTO DIRETO

Com alerta para o Z-4 ligado, Vitória encara o Criciúma para tentar se aproximar da permanência

Confronto contra os catarinenses ocorre nesta quarta-feira (20), a partir das 16h30

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de novembro de 2024 às 07:10

Vitória encara o Criciúma nesta quarta-feira (20), a partir das 16h30 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apenas um ponto separa o Vitória da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Corinthians no Barradão, o alerta voltou a ser ligado na Toca do Leão, e a partida contra o Criciúma ganhou uma importância ainda maior na luta contra a degola. O confronto será nesta quarta-feira (20), no estádio Heriberto Hülse, pela 34ª rodada da Série A. A bola rola às 16h30.

Somando todas as competições, as duas equipes se enfrentaram em 33 jogos na história. A vantagem no retrospecto geral fica com o rubro-negro, que superou os catarinenses em 13 ocasiões. Dez embates terminaram empatados, enquanto outros dez tiveram triunfo do adversário. Apesar da vantagem vermelha e preta, o cenário se inverte quando são os carvoeiros que detém o mando de campo.

Com o alvinegro como anfitrião, foram disputadas 16 partidas entre os times, com oito resultados positivos para o Criciúma, cinco empates e apenas três vitórias do Leão. O jejum como visitante, inclusive, já perdura por nove anos. A última vez que o clube baiano conseguiu superar o rival nestas condições foi na Série B de 2015, quando venceu por 3x2. Os gols do Vitória foram marcados por Rhayner (duas vezes) e Vander. Wanderson e Róger Guedes fizeram para os catarinenses.

Para o confronto contra o Tigre, o técnico Thiago Carpini não contará com o atacante Everaldo, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Em contrapartida, o comandante rubro-negro volta a ter Willian Oliveira e Lucas Esteves à disposição para o duelo. Há chances, inclusive, de que os dois comecem jogando no Heriberto Hülse. A probabilidade, no entanto, é maior para o lateral esquerdo de 24 anos.

Em entrevista coletiva ontem, o jogador comentou sobre o retorno ao time. “Sensação muito boa. Responsabilidade aumenta de voltar de um jogo que foi uma derrota. Mas sabemos que o nível de concentração de todos os jogadores é o mesmo. Vamos procurar fazer um excelente jogo”, garantiu.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira (Machado) e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro.

Paralelos

Além de ambos terem subido juntos da Série B no ano passado e brigarem contra o rebaixamento para a segunda divisão em 2024, Vitória e Criciúma possuem outro ponto em comum que serve como um espelho para os dois elencos: a presença de um meia diretamente influente nos gols marcados pelas equipes. Coincidentemente, ambos se chamam Matheus.

A dupla de Matheuzinhos possui junta 18 participações diretas em gols na atual edição do Campeonato Brasileiro. Enquanto o “pequeno” Matheus do Leão soma cinco gols e cinco assistências, o representante alvinegro tem cinco gols anotados e três assistências durante a competição.

Os xarás ficam atrás somente de um jogador em cada equipe. No Vitória, é Alerrandro o número 1 em participações, com 10 tentos marcados e quatro passes para gol. Já no Tigre, é Yannick Bolasie quem lidera o ranking. O atacante balançou as redes em seis oportunidades e contribuiu com quatro assistências.

Para o duelo, o técnico Cláudio Tencati não vai poder contar com o zagueiro Wilker Ángel e o lateral-esquerdo Miguel Trauco. Ambos cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto. O goleiro Gustavo, revelado no Leão, está recuperado de um problema no adutor da coxa direita e volta ao time.