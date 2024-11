SE DESTACANDO

Somente dois laterais da Série A tem mais assistências que Lucas Esteves

Superando marca pessoal, a atual temporada é aquela com mais participações diretas em gols na carreira do lateral

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 16:59

Somente dois laterais tem mais assistências que Lucas Esteves no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A lateral esquerda do Vitória começou sem um jogador fixo, mas ao decorrer da temporada parece ter achado o seu dono. Com 46 partidas disputadas pelo rubro-negro no ano, Lucas Esteves está a um jogo de tornar o Leão no time que mais atuou profissionalmente. A tendência é de que a marca seja superada nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o Criciúma. Junto a conquista, o defensor ainda pode comemorar o fato de estar no pódio dos laterais com mais assistências na competição.

Com quatro passes para gols anotados na atual edição do Campeonato Brasileiro, o jogador do Vitória está empatado com outros cinco atletas. No entanto, somente João Lucas (Juventude) e William (Cruzeiro) possuem mais assistências que o defensor do Leão, cada um com cinco passes. Em entrevista coletiva concedida no Barradão, o atleta comemorou o momento com a camisa rubro-negra.

"Fico muito feliz por chegar nessa marca de poder ter quatro assistências na Série A. Tenho um objetivo de ter o maior número de assistências possível e ajudar a equipe da melhor forma, sendo com assistência ou gol e ser importante. Agora vamos ter jogo difícil, adversário bem qualificado. Temos que ter o maior nível de concentração", afirmou.

Além de ser um garçom, o lateral também anotou dois gols na competição. As seis participações diretas em gols tornam a atual temporada na melhor da carreira do lateral esquerdo, que antes não havia conseguido passar de duas participações atuando profissionalmente. Dos tentos anotados, apenas um ocorreu durante a Série A, justamente contra o rival da 34ª rodada.

Perguntado sobre a chance de rever o adversário, Esteves enfatizou que a partida vai ser encarada da mesma forma que as outras, principalmente pela necessidade do Leão em pontuar. "Eu vou procurar jogar igual. Meu jeito ofensivo, sempre procuro atacar. Mas sei que defender é importante também. Vou procurar concentrar o máximo e ser importante lá", disse.

"Preparação foi como em todos os jogos. Eu penso que estamos com um ponto fora da zona, mas já estivemos na zona com um ponto para sair dela. Então, a preparação é a mesma, jogo a jogo. Vamos encarar da mesma forma e procurar sair com resultado importante", complementou.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Lucas Esteves:

Metas de pontos

"Eu acho que não tem como falar dos pontos agora. É jogo a jogo, temos cinco finais. Temos jogos importantes. Encarar todos como decisão e procurar somar. Com fé em Deus vamos conseguir o nosso objetivo, que é a permanência".

Volta após suspensão

"Sensação muito boa. Responsabilidade aumenta de voltar de um jogo que foi uma derrota. Mas sabemos que o nível de concentração de todos os jogadores é o mesmo. Vamos procurar fazer um excelente jogo".

Estratégia por permanência

"Jogar jogo a jogo. É o nosso objetivo. São cinco finais, jogos importantes. Vamos com um passo de cada vez para que, no final de tudo, tenha o objetivo concluído".

Preparo defensivo