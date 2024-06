Com mudanças na defesa e no meio-campo, Vitória encerra preparação para enfrentar o Cuiabá

Leão fez a última atividade antes do confronto na Arena Pantanal

O Vitória está pronto para mais uma batalha no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (4), o Leão realizou a última atividade antes da partida contra o Cuiabá, que será disputada nesta quarta-feira (5), às 20h, em duelo atrasado da 2ª rodada da competição. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini será obrigado a mudar a escalação.

Na zaga, a tendência é a de que Camutanga volte ao time após cumprir suspensão. O zagueiro Reynaldo também disputa a posição. Lucas Esteves deve herdar a vaga de PK na lateral esquerda, enquanto Caio Vinícius, Léo Naldi e Luan brigam por um lugar no meio-campo.

Uma possível escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Caio Vinícius e Daniel Jr; Janderson, Alerrandro e Matheuzinho.

A lista de desfalques do Leão conta ainda com outros quatro atletas que estão em tratamento no departamento médico. São eles: o volante Rodrigo Andrade e os atacantes Everaldo, Léo Gamalho e Matheus Gonçalves.