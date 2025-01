DE VOLTA AO BATENTE

Com quatro reforços, elenco do Bahia se apresenta e inicia pré-temporada

Esquadrão passou por avaliações antes de viagem para Girona, na Espanha

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 13:43

Retorno foi marcado por reencontro entre os atletas do tricolor Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

As férias chegaram ao fim para o Bahia. Na manhã desta terça-feira (7), o elenco tricolor se apresentou no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, e deu início aos preparativos para a temporada 2025.

No “primeiro dia” do novo ano, o retorno foi marcado pelo reencontro entre velhos conhecidos. O tricolor manteve a base do ano passado e muitos dos jogadores que disputaram o último Brasileirão marcaram presença no CT.

Ao todo, o clube baiano tem contrato com 23 atletas remanescentes do último ano. O goleiro Danilo Fernandes e o volante Acevedo, que tinham vínculo chegando ao fim, renovaram e continuam na equipe. Já o meia Thaciano tem negociação avançada com o Santos e deve deixar o clube.

O grupo também conta com novidades. Apesar do Bahia ainda não ter divulgado oficialmente novas contratações, o atacante Erick Pulga, o volante Erick, e os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo já estão na capital baiana e passam por exames médicos antes de assinar com o clube.

Erick Pulga estava no Ceará, enquanto Erick veio do Athletico-PR. Os dois desembarcaram em Salvador na madrugada de segunda-feira (6). No mesmo dia, mas no período da noite, Nestor e Michel Araújo chegaram em solo baiano. A dupla foi contratada junto ao São Paulo.

Uruguaio, Michel Araújo vai assinar vínculo em definitivo com o Bahia. Já Rodrigo Nestor inicialmente ficará no Esquadrão emprestado até o fim do ano, mas o acordo prevê a obrigação de compra a partir de 2026.

PREPARAÇÃO

Nesta terça-feira, os jogadores foram submetidos a uma bateria de exames médicos e físicos. As avaliações foram conduzidas pelo Departamento de Performance e Saúde.

Depois, os atletas foram para o campo, onde participaram de uma atividade física e técnica com bola organizada em estações. Os goleiros também fizeram treinos específicos da posição.

Em fase de recuperação de lesão, o lateral direito Iago Borduchi fez um trabalho de transição física e técnica. Ele se apresentou mais cedo do que o restante do elenco.

O Bahia voltará aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (8), mas ainda essa semana embarca para Girona, na Espanha, onde realizará a pré-temporada. Os quatros novos jogadores também farão parte da delegação.

Por conta da viagem, o tricolor utilizará uma equipe alternativa, formada por jogadores do sub-20 e atletas que voltam de empréstimos, nos três primeiros jogos do Campeonato Baiano. O primeiro compromisso será neste domingo (12), contra o Jacuipense.